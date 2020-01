A partir de mañana WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos Descubre aquí en cuáles versiones de Android, IPhone y Windows Phone el servicio de mensajería instantánea no estará disponible By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A partir del 1 de enero los usuarios que utilicen teléfonos móviles Windows Phone, además de Android y iPhone con sistemas operativos obsoletos, no podrán utilizar los servicios de mensajería instantánea de WhatsApp, según informó la empresa matriz Facebook. El gigante del software explica que los usuarios con Android 2.3.7 o anterior y los de IPhone con IOS 8 o anterior, tienen hasta el 1 de febrero de 2020 para continuar usando la aplicación. De acuerdo a varios medios de comunicación, la nueva medida de bloquear el acceso para todas las versiones de Windows celulares obedece a una actualización que maximiza los niveles de seguridad para los más de 1,000 millones de personas que usan la plataforma. “A partir del 31 de diciembre de 2019, no podrás seguir usando WhatsApp en ningún dispositivo con sistema operativo Windows Phone. Es posible que la aplicación ya no esté disponible en Microsoft Store desde el 1 de julio de 2019. Debido a que ya no estamos desarrollando la aplicación para estos sistemas operativos, algunas de las funciones podrían dejar de funcionar en cualquier momento”, escribió la empresa en su sitio web. Actualmente, WhatsApp también es compatible con los siguientes dispositivos: Android con sistema operativo 4.0.3 o posterior, iPhone con iOS 9 o posterior y algunos modelos de teléfonos con KaiOS 2.5.1 o posterior, incluidos JioPhone y JioPhone 2. Para conocer qué sistema operativo tiene instalado en su celular, en el caso de iPhone debe acceder a Configuración- General- Información. En cuanto a los Android, entrar a la opción Ajustes- Sistema-Acerca del teléfono- Versión de Android. Advertisement

