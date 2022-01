¡9 niños muertos y numerosos fallecidos en espantoso incendio en Nueva York! El domingo, la ciudad de Nueva York vivió uno de los incendios más trágicos de las tres últimas decadas en un edificio del Bronx. Aquí los detalles del siniestro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nueva York vivió este domingo una espantosa tragedia, en uno de los peores incendios que se recuerdan durante las tres últimas décadas: al menos 19 fallecidos, 9 niños entre ellos, y más de 60 personas heridas a causa del humo y el fuego en un edificio de apartamentos en el Bronx. "Uno de los peores incendios que hemos presenciado en los tiempos modernos en la ciudad de Nueva York", confirmó el alcalde Eric Adams en conferencia de prensa horas después. El cuerpo de bomberos que atendió el siniestro reveló que se encontraron víctimas en todos los pisos y que muchas de ellas sufrieron paro cardiaco, así como respiratorio. Los primeros servicios de emergencia acudieron tres minutos después de recibir la llamada de socorro que avisó de la tragedia. "Haremos todo lo posible por traer ayuda a las personas involucradas en esta tragedia y asistirles en la recuperación del trauma del que hemos sigo testigos en este edificio", aseguró Adams. Fuego Bronx Credit: Theodore Parisienne/New York Daily News/Tribune News Service via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El origen del fuego comenzó en un departamento dúplex, en el segundo y tercer piso del inmueble de 19 pisos ubicado en East 181 St. en Fordham Heights, a causa de un calentador eléctrico que no funcionaba correctamente, a eso de las once de la mañana. Según los expertos, la puerta del apartamento se mantuvo abierta lo que hizo que las llamas se extendieran con rapidez y el humo ascendiera por todo el edificio. Esto provocó una niebla calificada como "sin precedentes" por el comisionado Dan Nigro. "Había personas atrapadas en sus apartamentos por todo el edificio", reveló. Fuego Bronx Credit: Scott Heins/Getty Images Muchas de esas víctimas fueron rescatadas por los bomberos a través de ventanas a gran altura y por las escaleras. Una de ellas, Karen De Jesús, habló con News 4 New York según relató Telemundo: "Olíamos el humo y lo siguiente que supimos fue que todo el piso de arriba y mi apartamento estaban oscuros y el departamento de bomberos rompiendo la puerta para venir a buscarnos. ¡Tuvimos que salir por la ventana y todo!", describió. Fuego Bronx Credit: Theodore Parisienne/NY Daily News via Getty Images Fuego Bronx Credit: Scott Heins/Getty Images "Mi corazón está con los seres queridos de todos aquellos que han fallecido trágicamente, todos los afectados y con nuestros heroicos bomberos" escribió en un tuit la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. Descansen en paz.

