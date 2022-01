9 muertos y varios heridos luego de que un auto a alta velocidad se llevara un luz roja en una intersección, en Las Vegas Las víctimas del incidente varían en edad desde "niños hasta adultos de mediana edad", dijo el Departamento de Policía de North Las Vegas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir police car police car | Credit: (Photo by BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images) Nueve personas murieron y varias resultaron heridas luego de un accidente automovilístico en Las Vegas, según la policía. Entre los accidentados se encuentra una familia de tres adultos y cuatro niños que viajaban en un vehículo, dijo la policía. El conductor de un Dodge Challenger, identificado como Gary Dean Robinson, de 59 años, de North Las Vegas, viajaba a más de 100 mph, donde el límite de velocidad es de 35 mph, y pasó un semáforo en rojo en la intersección de Cheyenne Avenue y Commerce Street. dijo la policía. Robinson murió en el accidente. En total, el accidente involucró a 15 personas, dijo la policía. Algunos de los vehículos fueron empujados a un lote baldío en la intersección. Según los oficiales del orden, las edades de los que fallecieron a causa del incidente van desde "jóvenes muy jóvenes hasta adultos de mediana edad". El domingo, la oficina forense del condado de Clark identificó a ocho de las nueve víctimas. Sus causas de muerte son traumatismos por fuerza contundente y las formas de muerte son accidentales. Siete de las víctimas viajaban juntas en un Toyota Siena, una minivan, en el momento del accidente. Han sido identificados como residentes de North Las Vegas: Fernando Yeshua Mejia, 5; Adrián Zacarías, 10; Lluvia Daylenn Zacarías, 13; Bryan Axel Zacarías, 15; Gabriel Mejía-Barrera, 23; David Mejía-Barrera, 25; y José Zacarías-Caldera, 35. Siete de las víctimas viajaban juntas en un Toyota Siena, una minivan, en el momento del accidente. Han sido identificados como residentes de North Las Vegas: Fernando Yeshua Mejia, 5; Adrián Zacarías, 10; Lluvia Daylenn Zacarías, 13; Bryan Axel Zacarías, 15; Gabriel Mejía-Barrera, 23; David Mejía-Barrera, 25; y José Zacarías-Caldera, 35. El conductor de otro automóvil involucrado figuraba en estado grave en UMC. "Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias y amigos de los que fallecieron", dijo Melanie Rouse, forense del condado de Clark, en un comunicado. La familia de quienes viajaban en la minivan lanzó una página de GoFundMe el domingo. Ya había recaudado más de $92,000 al día de hoy. La identidad del pasajero en el Dodge Challenger se dará a conocer después de la notificación a los familiares. Se desconoce si Robinson estaba bajo la incidencia de alguna sustancia. La Cruz Roja Americana está ayudando en el cuidado de las familias involucradas en el incidente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cualquier persona que tenga información sobre el accidente de varios vehículos ahora debe comunicarse con el Departamento de Policía de North Las Vegas al (702) 633-91111.

