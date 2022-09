8 productos esenciales si tienes un nuevo gato en casa Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Gato Credit: Getty Images La llegada de un gatito a tu hogar es algo emocionante, especialmente si es la primera vez que tienes a un felino como mascota. Ser novato en el cuidado de estos peluditos puede resultar abrumador, por ello te compartimos este listado de elementos esenciales que no le deben faltar al nuevo miembro de tu familia. ¡Toma nota! Empezar galería ¡Advertencia! Gato Credit: Getty Images Ten mucho cuidado cuando llegue un gatito a tu casa porque irremediablemente se robará tu corazón, ya que con su peculiar y enigmática personalidad se transformará en el compañero ideal. Sabemos que quieres lo mejor para tu nueva mascota, así que dale una mirada a este listado de esenciales para que tu pequeñín esté lo más cómodo posible. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Mantén a tu felino contento, saludable y juguetón Gato Credit: Getty Images 2 de 10 Ver Todo Su lugar de descanso Gato Credit: Getty Images Una cama hace parte de los primeros elementos que debes tener para tu gatito. Asegúrate de que tenga el tamaño ideal y sea lo suficientemente cómoda. Desde luego, podrás encontrar infinidad de diseños y colores, así que no será problema encontrar la opción que se ajuste al estilo de tu hogar. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Su baño privado Gato Credit: Getty Images Tener una bandeja sanitaria o arenero es indispensable, ya que este es el lugar en el que tu gatito hará sus necesidades. Existen modelos muy sencillos, que consisten solamente de una bandeja, pero también podrás encontrar otros cerrados y con puerta que ayudan a contener los malos olores. 4 de 10 Ver Todo Un lugar para afilar sus uñas Gato Credit: Getty Images Uno de los hábitos más comunes que tienen los gatitos es el de afilar sus uñas. Es muy recomendable que siempre tengas en casa un accesorio que le ayude en esta tarea, de lo contrario es probable que lo haga con la alfombra, las cortinas o el sofá. Si el espacio en casa te lo permite, una de las mejores opciones es un árbol para rascar. Además de ser el lugar predilecto para que afile sus uñas, también le dará un espacio elevado para ver el mundo a su alrededor (los gatitos aman las alturas). 5 de 10 Ver Todo ¡Que no falte la diversión! Gato Credit: Getty Images Los juguetes son elementos muy importantes que te ayudarán a entretener a tu gatito, a construir una mejor relación y a ayudarle a gastar energía. Aunque cada peludito puede tener gustos diferentes en cuanto a sus juguetes favoritos, intenta inicialmente con aquellas opciones que te permitan interactuar con él. Esto le ayudará a socializar y a crear una relación más cercana contigo. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Recipientes de comida y agua Gato Credit: Getty Images No olvides tener siempre a disposición y en un lugar de fácil acceso sus recipientes con agua y comida. Las opciones son ilimitadas, desde sets básicos con los dos recipientes, hasta sofisticados dispositivos automáticos que se encargan de administrar las cantidades y los horarios de comida para tu mascota. 7 de 10 Ver Todo El transporte ideal Gato Credit: Getty Images Cuando un gatito entra en tu vida es normal que quieras estar con él en todo momento. Un morral o trasportín te ayudará a viajar junto a tu mascota de una forma fácil, segura y cómoda. 8 de 10 Ver Todo Siempre a la vista Gato Credit: Getty Images Gracias a la tecnología, hoy en día es muy fácil estar al tanto de todo lo que pasa con nuestras mascotas. Una cámara de monitoreo puede ser la herramienta ideal para mantener un ojo en tu nuevo peludito cada vez que estés fuera de casa. Algunas de las opciones en el mercado te permiten ver en tiempo real lo que pasa en casa y te envía notificaciones cuando detecta sonidos o movimientos. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Un último consejo Gato Credit: Getty Images Busca un veterinario de confianza que te pueda asesorar en todo lo relacionado con el bienestar de tu gatito. Nadie mejor que un experto para ayudarte a conocer todo aquello que debes saber y hacer con tu nueva mascota. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

