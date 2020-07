72 jugadores de la NFL han dado positivo a COVID-19 La Asociación de jugadores reveló la cifra, a días de que se reinicien los entrenamientos para la temporada 2020 de la liga. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La pandemia de la COVID-19 no perdona ni a ricos, ni a famosos ni a fortachones deportistas. Así ha quedado demostrado con un reporte dado a conocer este jueves por la Asociación Nacional de la Liga de Jugadores de Futbol americano (NFLPA, por sus siglas en inglés) que ha revelado que hasta la fecha 72 de sus jugadores han dado positivo al coronavirus. Los nombres de los infectados no han sido revelados en el estudio publicado en el sitio de Internet de dicho organismo, así como tampoco se indica qué porcentaje de los aproximadamente 3,000 jugadores profesionales de la liga se han sometido a la prueba del patógeno identificado en diciembre pasado. Según el reportero deportivo Tom Pelissero, actualmente la liga de la NFL cuenta con 2,800 jugadores activos, lo cual significa que dicha cifra representaría el 2.5 por ciento de sus miembros. A pesar, de ello, aclara People, los campos de entrenamiento de los equipos de la NFL tienen planeado abrir el 28 de julio para empezar los preparativos del cara a la nueva temporada que se avecina. ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1283826377230356483%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.usatoday.com%2Fstory%2Fsports%2Fnfl%2F2020%2F07%2F16%2F72-nfl-players-test-positive-covid-19-nflpa-association%2F5452557002%2F SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los Bucaneers de Tampa Bay son algunos de los equipos que han admitido que en sus filas hay jugadores que han sido contagiados de COVID-19. "Nuestras oficinas centrales permanecen abiertas de acuerdo a la Fase 1 [para] trabajadores y operaciones esenciales que continúan en preparación para la temporada 2020", dijeron portavoces del equipo. La temporada está programada para abrir el 13 de septiembre próximo con un partido que disputarán los Saints de Nueva Orleans contra los mencionados Bucaneers.

