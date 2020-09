7 claves de mujeres poderosas para mejorar tu salud financiera Si te perdiste el panel sobre fianzas de nuestro evento Poderosas 2020, estas fueron las valiosas lecciones que aprendimos con la experta Elaine King y nuestras Poderosas Catherine Siachoque y Jennifer Gómez. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La experta en finanzas familiares y fundadora de Family and Money Matters™, Elaine King, fue una de las panelistas en de la primera jornada de nuestro evento Poderosas Virtual 2020 junto a la actriz Catherine Siachoque y la empresaria Jennifer Gómez, fundadora de oneKIN, una startup enfocada en ayudar a pequeños comerciantes de grupos minoritarios con sus negocios. Durante el evento, King nos dejó valiosos tips para mejorar la salud de nuestras finanzas, a los que se le agregaron las lecciones que les han dejado sus experiencias personales a Siachoque y Gómez, quienes aportaron sus propios consejos a la hora de mantener la economía personal y de sus negocios, y compartieron cómo han manejado la crisis de la COVID-19. Image zoom Richard Drury/Getty Images Aquí les compartimos los útiles y preciados consejos que se comentaron en el panel. 1. VISUALIZA TU LIBERTAD FINANCIERA Y PONLE NOMBRE, TAMAÑO Y FECHA El consejo de King es que cierren los ojos y se enfoquen en lo que quieren obtener. Dibujen y peguen muñecos si es necesario, para elaborar esta meta. Un ejercicio que hace el 90% de la gente, pero que solo el 10% llega a completar con éxito. 2. RODÉATE DE PERSONAS QUE SABEN MÁS QUE TÚ EN EL CAMINO QUE ESCOJAS. Para conocer antes de hacer, necesitamos un ojo experto. Es importante tener mentores y personas que te puedan proveer información. No hay que ser tímidos a la hora de pedir ayuda para salir adelante. “No saber la respuesta a todo no es malo”, apuntó Gómez. “Algunas veces nos enfocamos en que tenemos que hacerlo todo y no es posible”. Una manera de conseguir estos mentores es haciendo networking a través de plataformas digitales como LinkedIn o perteneciendo a asociaciones y grupos especializados. Image zoom Elaine King 3. PIENSA EN FINANZAS EN FAMILIA Tómalo como parte de tu legado. “Aprovechen la pandemia para involucrar a los niños en la economía de la casa”, sugirió King. “Todos pueden aprender, la unión hace la fuerza”. Como apuntó la panelista, es importante enseñar a los niños el valor del dinero y preguntó a sus compañeras de tertulia cómo aprendieron en su infancia sobre finanzas. “Aprendí la importancia de ahorrar desde pequeña”, contestó Gómez. “Mi mamá era muy disciplinada con la economía porque solo éramos ella y yo. Y además siempre tenía una meta: traer a sus familiares acá desde República Dominicana, o comprar propiedad, ayudarme con mi educación…”. Una valiosa lección para ella fue hacer planes pensando a largo plazo. “Un poco de sacrificio al principio resulta en ganancias grandes en el futuro”, compartió la emprendedora. Por su parte, Siachoque comentó que sus papás le enseñaron la importancia del trabajo. “Trabajaba en verano, en fines de semana largos... Así comprendí que como ganar dinero cuesta, hay que cuidarlo. Eso y el placer de dar a los demás [con lo que uno gana]”, resaltó la actriz. King también explicó que igual que a un niño que monta por primera vez en bicicleta le ponemos rueditas, también hay que prepararle para el mundo de las finanzas. Image zoom ADEM ALTAN/AFP/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 4. HAZ UN DETOX PERIÓDICO DE TUS FINANZAS Tira lo que no te sirve y cosecha lo que te dio frutos. Este ejercicio es como un jugo verde para tus finanzas. Cada cierto tiempo hay que preguntarse, ¿esto lo quiero o lo necesito?. Jennifer Gómez, creadora de oneKIN, confesó que usa unas herramientas para lograr ese fin. “Hay una herramienta digital gratuita que se llama mint.com que te ayuda a dominar las finanzas, establecer metas y cada mes te hace un reporte automatizado donde puedes entender dónde puedes ahorrar”, contó. “Reorganizar y enfocar en tus recursos detrás de una crisis, puede hacer que el dinero llegue más lejos”. Image zoom Catherine Siachoque Mezcalent 5. TEN UN PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN TU VIDA Con la crisis de la COVID19 se ha puesto de relevancia la situación de muchos empresarios que están sufriendo las consecuencias. Ahora que es un momento de reinventar tus finanzas tienes que ver la parte social. La comunidad es importante para el éxito personal. 6. INVERTIR EN LO QUE SABES “Hay muchas inversiones y es importante diversificar”, insistió King, “pero solo debes hacerlo en lo que conoces”. Sobre su faceta como empresaria, Siachoque apuntó que para su negocio de lentes de sol se ha rodeado de expertos en campos como la distribución o la manufactura. “Participé en el diseño, hice mi parte. Tiene que ser algo en lo que uno se sienta cómodo y pueda poner de su parte, que lo apasione”, concluyó. Inscríbete aquí. para la segunda sesión de Poderosas Virtual 2020 7. ENTENDER EL EFECTO DE LA RAZÓN Y LA EMOCIÓN EN TUS FINANZAS PARA REDUCIR LOS RIESGOS Y LLEGAR A TUS METAS En estos tiempos de crisis somos más vulnerables a lo que nos dictan nuestras emociones, por eso hay que elaborar un plan financiero y familiar y ceñirse a esos objetivos. “El éxito es cuando mis acciones y valores se alienan”, aportó King. “Igual el dinero. Quiero que actúen para que les alcance con el propósito que ustedes tienen. Alinea tu dinero hacia tus valores y tus acciones. No pierdan el foco”. [embed]https://www.instagram.com/p/CFSe--8gDUu/[/embed] En la situación actual, especialmente delicada para la economía, Gómez quiso compartir otras lecciones que ha aprendido en este tiempo. “Es muy importante revaluar y no tener miedo a cambiar”, dijo. “Usar la creatividad con las finanzas. Capacitarse, buscar herramientas que nos ayuden a seguir aprendiendo y que nos aporten conocimiento que usar más adelante: cómo crecer tus negocios, cómo mejorar tu resumé…. Es un buen momento para seguir aprendiendo”. Otra enseñanza que ha aprendido la empresaria es ser más cariñosa con una misma. “A veces cuando cometemos errores somos duros. Especialmente durante una crisis. Hay que usar la familia y la comunidad como apoyo”, observó. La confundadore de oneKIN también recomendó recurrir a herramientas digitales gratuitas no solo para aprender, sino también para conseguir trabajos puntuales como freelance y obtener unos ingresos extra, o para crear contactos que a una le permitan emprender sus propios proyectos. Por su parte, King quiso terminar el panel con un potente mensaje: “Hagan alianzas. Es el momento de la mujer. Emprendan, ahorran, inviertan y crezcan con impacto”. [embed]https://www.instagram.com/p/CFQeX7xpqMJ/[/embed] Si quieres asistir a las siguientes sesiones de Poderosas Virtual 2020 con celebridades como María Elena Salinas, Ilia Calderón o Selenis Leyva, y conocer más tips para crecer a nivel empresarial, financiero y de liderazgo, inscríbete aquí.

