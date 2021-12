Casi 500 años de prisión para El Monstruo, trabajador de un kínder que abusaba sexualmente de niños en México El depredador sexual fue acusado de los delitos de pedofilia, violación y abuso sexual contra menores de edad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kinder Marcelino de Champagnat Kinder Marcelino de Champagnat | Credit: Noticieros Televisa A Ramón 'N los propios niños del kínder Marcelino de Champagnat de la Ciudad de México le pusieron por nombre El monstruo, luego de que se dieran a conocer varias denuncias de violaciones y abuso sexual a menores por parte de sus familiares. De acuerdo con un reporte de Univisión, el hombre fue condenado a 497 años de prisión por haber violado y abusado sexualmente de 17 niños. La madre de un niño de entonces 4 años víctima de una violación, declaró a Noticieros Televisa que su hijo se volvió tímido y que lloraba para ir a la escuela luego del suceso. "Fueron los tres peores años de mi vida. La peor pesadilla que he vivido", aseguró. Por su parte, otra de las madres de una de las víctimas, Fabiola Rodríguez, dijo que "apenas comienza otro ciclo porque nuestros hijos están muy afectados", aunque han asegurado sentirse contentos de que se haya hecho justicia. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Ramón 'N, quien era trabajador administrativo del centro, fue acusado en 2018 por los familiares de varios niños luego de que comenzaron a detectar en los pequeños comportamientos inusuales. De acuerdo con el citado medio, el hombre abusaba de los menores en salones y baños del kínder, aunque también en el exterior cuando los llevaba al cine, por ejemplo, ya que era encargado de llevar a los niños a actividades fuera de la escuela. Kinder Marcelino de Champagnat Kinder Marcelino de Champagnat | Credit: Noticieros Televisa Los delitos por los que se presentó la denuncia fueron pedofilia, violación y abuso sexual, según comunicó a Televisa el ministerio público de la Federación del Reclusorio Sur, donde se dictó la sentencia. A raíz de las denuncias, en el kínder se han tomado nuevas medidas de seguridad como la instalación de 32 cámaras de seguridad en los salones, áreas comunes y ambientes aislados, y se creó un comité de vigilancia compuesto por los padres de los niños.

