5 producciones mexicanas que no te puedes perder en Netflix Dale una mirada a nuestras series y películas recomendadas para ver en Netflix durante esta temporada. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¿Buscando la alternativa perfecta para disfrutar de una velada en casa? Si el plan que tienes en mente es disfrutar de una tarde de Netflix, sabemos lo frustrante que en ocasiones puede resultar encontrar una buena opción entre el sinnúmero de posibilidades. Para que no gastes horas buscando por la serie o la película perfecta, aquí te compartimos algunas de las mejores producciones mexicanas que podrás encontrar en Netflix: Nueva La casa de las flores 3 No hay duda de que La casa de las flores se ha convertido en una de las series en español más exitosas de los últimos años y en su tercera temporada, la historia llega a su desenlace. En esta nueva entrega de la historia, se revelan secretos de la familia Mora que por años trataron de dejar en el olvido. Aclamadas Roma La obra maestra del director mexicano Alfonso Cuarón se ha transformado no solo en uno de los clásicos del cine contemporáneo, también en la película latina más exitosa y galardonada de la historia. Y tú mamá también Desde luego, este drama de Alfonso Cuarón también hace parte de los clásicos del cine mexicano. Gael García y Diego Luna protagonizan esta historia de dos adolescentes que deciden embarcarse en un viaje que pondrá a prueba su inquebrantable amistad. Instructions not included En el verano del 2013 se estrenó esta comedia protagonizada por Eugenio Derbez y desde entonces dejó un precedente muy difícil de superar, ya que se transformó en la cinta latina más taquillera de la historia. Una tierna y divertida película perfecta para una tarde en familia. Imperdible La ingobernable Luego de protagonizar algunas de las telenovelas más recordadas de los últimos años, Kate del Castillo estelarizó en el 2017 esta serie original de Netflix, la cual se transformó en una de las producciones en español más populares de esta plataforma digital. No es para menos, pues la historia está cargada de acción, drama y giros inesperados. Dos más Aunque no son producciones mexicanas, también decidimos recomendar estas dos películas de Hollywood dirigidas por mexicanos y que además recibieron nominaciones a los premios Oscar y al Golden Globe. Babel Otra de las grandes producciones dirigidas por Alejandro González Iñárritu y que en el 2007 ganó el Golden Globe a Mejor película. Brad Pitt, Cate Blanchett y Gael García Bernal hacen parte del elenco protagónico de este drama. Pan's Labyrinth Un cuento de hadas creado y dirigido por el galardonado Guillermo del Toro, que le significó en el 2007 ganar tres estatuillas del Oscar por Mejor cinematografía, Mejor dirección de arte y Mejor maquillaje.

