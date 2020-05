5 postres mexicanos que derriten el paladar del mundo entero ¿Buscando el postre perfecto para tu menú? Dale una mirada a este listado irresistible.



By Andrés Rubiano Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No hay duda de que los sabores de la comida mexicana se han transformado en algunos de los preferidos en todos los rincones de Estados Unidos y no es para menos, ya que nadie se puede resistir al sabor de deliciosos platillos como los tacos, un guacamole, unos chilaquiles o unos tamales, por mencionar tan solo algunos. Mayo, es uno de los meses en los que la cocina mexicana se convierte en protagonista de los menús familiares de los latinos, aprovechando la popular celebración del Cinco de mayo, festejo que en algunos hogares se extiende por varias semanas. Desde luego, un menú inspirado en la variada cocina mexicana no puede dejar de incluir un postre que derrita el paladar de la familia y por ello, aquí te compartimos algunas deliciosas opciones a las que nadie en casa podrá decirle “no”. Flan Image zoom Flan Getty Images Cuando se habla de los postres más populares de México, no podemos dejar por fuera del listado al afamado flan. El sabor del conocido quesillo es sin duda alguna uno de esos que todos en casa disfrutan por montón. Aunque las recetas tradicionales para su preparación pueden incluyen el uso de endulzantes procesados, con unas sencillas modificaciones y el uso de productos naturales puedes hacer en casa un flan mucho más saludable y bajo en azúcar. Churros Image zoom Churros Getty Images ¿Hay algo más delicioso que un churro recién preparado y bañado en chocolate? Posiblemente no, por ello, los churros se han transformado en uno de esos acompañantes perfectos para cualquier menú. Aunque pareciera que la preparación de estos pequeños pastelillos toma horas, en realidad puedes tenerlos listos en mucho menos de lo que te imaginas. Recuerda que puedes hacer una versión más saludable de este platillo si reduces el uso de azúcar y dejas de lado la harina tradicional por otras opciones como la harina de avena o de almendras. Pastel de tres leches Image zoom Pastel de tres leches Getty Images Otra de las opciones que derrite el paladar de propios y extraños es un buen pastel de tres leches, que como su nombre lo indica, tiene como principal protagonista para su sabor y textura la mezcla de tres tipos diferentes de leche: regular, condensada y evaporada. Dependiendo de la receta, una pequeña porción de este pastel puede tener más azúcares y contenidos calóricos de los que realmente necesitas. Para preparar una versión más saludable reduce el uso de azúcar y de leche condensada, además de sustituir la harina regular por harina de almendras o de avena y la leche regular por leche de coco o almendras. Arroz con leche Image zoom Arroz con leche Getty Images Este delicioso postre también puede ser el toque ideal para una comida inspirada en México. Su preparación dura menos de una hora y lo mejor de todo es que seguramente ya tienes todos los ingredientes básicos que necesitas en casa. Usa leche de coco o de almendras y reduce la cantidad de azúcar refinado en la preparación, así estarás seguro de que tu arroz con leche no será una bomba de glucosa en contra de la dieta de tu familia. Pan de elote Image zoom Pan de elote Getty Images Desde luego, un rico pan de elote también es uno de los postres perfectos para cualquier ocasión. El principal protagonista de este platillo es el maíz y no es un secreto de que su alto contenido de azúcar no es el mejor amigo de las dietas. Para no sacrificar el sabor del elote puedes realizar algunos cambios en otros ingredientes para transformar este panecillo en algo más saludable: Opta por el uso de endulzantes naturales como miel o maple syrup a cambio de azúcar refinado o leche condensada. Reemplaza la mantequilla regular por aceite de coco. Usa leche de coco o almendra y harina de avena o almendras.

