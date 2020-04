Los cheques de $1,200 por el coronavirus: 5 cosas que hay que saber para poder obtenerlos Xavier Serbiá, escritor y presentador de CNN Dinero, explica lo que hay que hacer para poder conseguir la ayuda prometida por el gobierno por la crisis del coronavirus. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Mientras la pandemia el coronavirus avanza inclemente por el país los residentes de múltiples ciudades aguardan con impaciencia la llegada de unos cheques de aproximadamente $1,200 que prometió la administración del presidente Donald Trump. Pero ¿dónde, cómo y cuándo podremos empezar a recibir este dinero y cuáles son las condiciones para recibirlo? Aquí el gurú de las finanzas Xavier Serbiá, que es columnista y presentador del programa Dinero, de CNN, nos explica 5 cosas a saber sobre este programa de ayuda: ¿Cómo puedo calificar para obtener este apoyo? Básicamente el gobierno estaría enviándonos un cheque dependiendo si calificas. La cantidad que recibas va a depender de cómo llenas la planilla [de declaración de impuestos]. Depende si reportas como soltero o como jefe de casa de una familia. Y va a depender mucho de cuál es el ingreso bruto ajustado al IRS (Internal Revenue Service, por sus siglas en inglés]. Digamos que llenaste tu planilla de 2019 como soltera y tu ingreso bruto ajustado fue [de] $74,000. Asumiendo que cumples todos los demás requisitos, pues tú estarías recibiendo $1,200. Quiere decir que toda persona soltera que ingresa menos de $75,000 recibiría un cheque así. Si estamos casados ganamos menos de $150,000 en conjunto y llenamos planilla [de impuestos] conjunta, pues estaríamos recibiendo un cheque conjunto de $2,400 dólares. Si como individuo, mi ingreso bruto ajustado es de más de $99,000 al año no voy a recibir nada. De $75,000 a $99,000 va a bajando $50 por cada $1,000 dólares de ingreso bruto ajustado que aumenta. ¿Qué pasa si no he pagado mis impuestos del 2018? Los que no llenaron impuestos en 2018 también están en problemas. Tienes que tener seguro social. Tienes que haber reportado impuestos en 2018, 2019. Es importante saber la letra pequeña. ¿Necesito ser ciudadano para recibir esta ayuda? Tienen que tener un social security. [Si estás en el país como trabajador con visa podrías] depende del caso. El que no tiene número de seguridad social no va a recibir un cheque. El número de ITIN [Número de Identificación Personal del Contribuyente] no funciona para eso. ¿Mis hijos recibirán dinero? Si tienes un hijo, un 'qualified children' de 16 años o menos, recibirás $500 por hijo. Dependiendo también la situación de si vive contigo, del filing status, del ingreso bruto ajustado. ¿Cuándo llega el cheque o a dónde voy a pedirlo? [Steve Mnuchin] Secretario del Tesoro dijo que se supone que en tres semanas la gente empieza a recibir su cheque vía depósito directo, A partir de cuando se firmó la ley, que fue a finales de marzo. Puede ser que se extienda un poco más. Ellos tienen dos opciones de enviar. Pueden hacer un depósito directo basado en la información que tienen o enviarán el cheque a la dirección registrada. El proceso es: estarías recibiendo una carta del IRS [indicando] 'usted estaría recibiendo tal cantidad'. Si ven que el dinero no llega hay que llamar [al IRS]. Si tienes más dudas, entra en las siguientes páginas de Internet para informarte en español: IRS.gov Careeronestop.org Advertisement

Close Share options

Close View image Los cheques de $1,200 por el coronavirus: 5 cosas que hay que saber para poder obtenerlos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.