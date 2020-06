Aseguran ver a los cuatro jinetes del Apocalipsis en esta foto Esta es la imagen en la que muchos aseguran ver a los temibles personajes bíblicos en el cielo de Colombia. ¿La has visto? Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las redes están que arden con una impactante foto que se ha hecho viral al captar supuestamente la silueta de los temibles cuatro jinetes del Apocalipsis en las nubes del cielo. La fotografía muestra a los caballos y a sus amos descendiendo sobre una carretera desierta en lo que se asegura son tierras colombianas. Lógicamente, con la pandemia de la COVID-19, los conflictos sociales y raciales, terremotos y la catástrofe económica que han desatado las medidas tomadas debido al coronavirus a nivel mundial, es lógico que la espectral imagen de estos personajes bíblicos cause impacto y conmoción. Medios como Al rojo vivo de la cadena Telemundo compartieron la imagen. Sin embargo, algunos usuarios señalan que la foto no solo no fue tomada en Colombia, sino que no es nueva. Según se dice, las imágenes datan del 2009 y fueron tomadas en Malasia. En las redes han circulado desde el 2016. La imagen recuerda una famosa serie de fotografías captadas por agencias noticiosas en el 2019 durante el incendio de la catedral de Notre Dame, en París, Francia, en las que muchos aseguraban ver la silueta de Jesucristo. ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1118478229571014656&ref_url=https%3A%2F%2Fpeopleenespanol.com%2Fnoticias%2Fjesus-en-el-fuego-de-notre-dame%2F SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dicho incendio ocurrió en abril de ese año, cuando el histórico templo se encontraba en medio de una millonaria renovación. A pesar de que debido a esta reestructuración múltiples obras de arte, esculturas y reliquias habían sido retiradas, muchas otras históricas joyas de la humanidad aún permanecían en el interior del majestuoso templo. Entre ellas estaban la Piedra del sagrado sepulcro y la Pieza de la cruz, además de un histórico órgano que al parecer no sufrió daños mayores. La entrada fue inundada de comentarios de aquellos que aseguraban ver la silueta de Cristo. “Yo puedo verla claramente, con la túnica y todo. La vi de inmediato: ¡es Jesús!”, exclamó alguien. Lógicamente hubo quienes negaron la visión diciendo que no veían "nada" o que era solo una "estatua".

Close Share options

Close View image Aseguran ver a los cuatro jinetes del Apocalipsis en esta foto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.