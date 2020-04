4 bebidas bajas en azúcar que todos amarán en casa Deja de la lado las bebidas azucaradas en la celebración de La Pascua con estas 4 deliciosas opciones a las que nadie se podrá resistir en casa. By Andés Rubiano ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La Pascua es una de las celebraciones más esperadas del año por las familias latinas, ya que es la oportunidad ideal de festejar junto a los seres queridos la llegada de la primavera. Desde luego, cuando se habla de reuniones familiares, un factor siempre será el principal protagonista: la comida. Sabemos que la salud de tu familia es un factor muy importante a la hora de preparar tu menú y en ocasiones es difícil encontrar bebidas bajas en azúcar perfectas para que sean el acompañante ideal en cualquier ocasión. ¡No te preocupes! Aquí te compartimos algunas deliciosas ideas de bebidas que de seguro te ayudarán a brillar en la mesa, pero que al mismo tiempo cuidarán de la salud y el bienestar de tus seres amados. Image zoom Getty Images Aguas con infusiones de frutas No hay duda de que esta se ha transformado en la forma más sencilla de reemplazar las bebidas azucaradas por una opción refrescante y muy saludable. Usa las frutas preferidas de tu familia: naranjas, limones, manzanas, fresas, etc. También puedes aventurarte e invitar a la fiesta otros sabores que te pueden dar productos como el pepino o unas hojitas de menta. Lo único que debes hacer es cortar las frutas en rodajas o trozos, ponerlas en una jarra con agua y dejarla reposar por algunos minutos. Puedes mezclar varias frutas en usa sola jarra o también puedes hacer más de un recipiente con diferentes sabores. Image zoom Getty Images Limonada de coco ¿Habías escuchado de esta deliciosa combinación de sabores: coco y limón? ¡De seguro te sorprenderá! Para prepararla necesitas leche de coco sin azúcar y limones. Aunque muchas recetas para la preparación de esta bebida incluyen el uso de azúcar, deja de lado este producto para mantenerla lo más saludable posible. Image zoom Getty Images Leche de fresas Esta es una opción perfecta y más saludable para reemplazar las leches azucaradas que tanto adoran los más pequeños de casa. Toma algunas fresas y córtalas en trocitos. Ponlas a sofreír con un poco de agua por alrededor de 5 minutos o hasta que veas que su contextura se suaviza. Luego pasa las fresas a un colador y exprimirlas para extraer su jugo. Añade la leche de coco o almendras, refrigera y ya está. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Getty Images Ponche tropical ¡Una opción con sabor tropical a la que nadie en casa se podrá resistir! Solo necesitas algo de piña, limones y agua de coco sin azúcar. En un recipiente pon trocitos de piña y limones cortados pedazos. Con una cuchara, oprime suavemente tanto la piña como el limón para extraer un poco de su jugo. Añade el agua de coco y está listo. ¡Fácil y rápido de hacer! Image zoom Getty Images Limonada rosada Un poco de color y un sabor excepcional hacen de esta bebida una opción ideal para cualquier ocasión. Un puñado de frambuesas, jugo de limón y agua son los ingredientes para prepararla. Pon las frambuesas en un recipiente y con un mortero oprime las frambuesas para extraer un poco de su sabor y su color. Agrega el jugo de limón y el agua. Revuelve y está lista. Advertisement

Close Share options

Close View image 4 bebidas bajas en azúcar que todos amarán en casa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.