Encuentran 39 cadáveres en el interior de un camión en Inglaterra: hay un detenido 39 cadáveres, la mayoría de ellos de adultos, fueron encontrados en el interior de un tráiler en Inglaterra: hay un arrestado. El descubrimiento de 39 cadáveres en el interior de un tráiler encontrado en Essex, Inglaterra, tiene perplejas a las autoridades británicas que han arrestado a un hombre de 25 años sospechoso del homicidio múltiple, uno de los más numerosos en la historia de ese país. El macabro hallazgo se hizo la mañana de este miércoles hacia la 1:40 a.m. cuando la policía fue notificada de que varios cuerpos habían sido encontrados en el camión aparcado en el complejo industrial de Waterglade en Easter Avenue, localidad de Grays. Servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar donde encontraron los cadáveres de 38 adultos y un adolescente. El trailer procedía de Bulgaria, según confirmó Pippa Mills, alguacil adjunta de la policía de Essex. Las autoridades creen que el camión entro al país este sábado por el puerto de Holyhead, en Gales. El sospechoso fue descrito como un hombre de 25 años originario de Irlanda del Norte detenido bajo "sospechas de asesinato". El sujeto ya es interrogado por la policía. Image zoom Leon Neal/Getty Images Bois Johnson, primer ministro de Inglaterra, reaccionó al incidente publicando un tuit para lamentar la tragedia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Se trata de un incidente trágico en el que un gran número de personas ha perdido la vida", exclamó Andrew Mariner, jefe de la policía local, explicando que el proceso para identificar a las víctimas va a ser bastante prolongado. Las circunstancias del trágico incidente aún son poco claras, pero podrían apuntar a un caso de tráfico ilegal de migrantes, según indica The New York Times. En años recientes la región se ha convertido en una ruta para el ingreso de personas sin papeles. Este dramático caso recuerda un incidente similar ocurrido en el puerto de Dover, también en Inglaterra, donde 58 migrantes procedentes de China murieron sofocados en el interior de un camión en el año 2000.

