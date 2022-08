300 perros y gatos rescatados de las calles en Puerto Rico trasladados a Estados Unidos continental Unos 300 perros y gatos callejeros fueron de trasladados en "vuelos de la libertad" de Puerto Rico a Estados Unidos continental para darlos en adopción. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir The Sato Project The Sato Project | Credit: The Sato Project/FB Unos 300 perros y gatos resctados de la calle en Puerto Rico fueron trasladados a Estados Unidos continental para darlos en adopción. En total, 165 perros y 135 gatos llegaron este sábado en los llamados "vuelos de la libertad" a White Plains, NY, y a Portland, ME, de acuerdo a People. De ellos, 60 de los perros ya tenían nuevas familias esperándolos en el aeropuerto y el resto serán puestos en adopción por los grupos de rescate y refugios locales. La iniciativa forma parte de un proyecto entre los grupos de bienestar animal The Sato Project y Wings of Rescue, en asociación con la marca de vodka Tito's Handmade Vodka. "Estamos encantados de ser el principal enlace de transporte en este impresionante esfuerzo de rescate de un día para salvar 300 vidas y brindar felicidad y alegría a innumerables familias e individuos", comunicó Ric Browde, presidente de Wings of Rescue. Asimismo, Wings of Rescue entregará más de 6,000 libras de alimento para mascotas. Por su parte, Chrissy Beckles, fundadora y presidenta de The Sato Project, dijo que "con la temporada alta de huracanes a la vuelta de la esquina, mi equipo y yo estamos decididos a transportar la mayor cantidad posible de estos animales fuera de la isla, mientras aún sea seguro volar". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estamos muy agradecidos con nuestro socio de transporte, Wings of Rescue, todos nuestros socios de refugio y rescate, y los donantes. Esta empresa masiva no sería posible sin una gran cantidad de trabajo duro y colaboración. Juntos, estamos dando 300 animales que merecen una segunda oportunidad de vida", añadió. De acuerdo con un comunicado de prensa de Wings of Rescue, en Puerto Rico hay unos 500,000 perros sin hogar en las calles y la tasa de eutanasia en albergues es del 94 al 96 por ciento.

