3 recetas mexicanas que cualquiera puede realizar en casa 3 deliciosas recetas de la chef Dayanny de la Cruz para tener una velada con mucho sabor mexicano. Por Andrés Rubiano ¿Buscando el menú ideal para sorprender a tu familia y amigos durante el fin de semana? Qué tal unos deliciosos tacos de costilla, acompañados de un pico de gallo de chayote y un delicioso coctel con el refrescante sabor de la mandarina. La querida chef dominicana Dayanny de la Cruz, chef ejecutiva del Hard Rock Stadium y quien estuvo a cargo de la comida del Super Bowl LIV, nos compartió estas tres deliciosas recetas con mucho sabor mexicano y que cualquiera puede realizar en casa. Dale una mirada a este menú que está como para chuparse los dedos. Costillas de res adobadas con chile ancho Image zoom Tacos de costilla Cortesía de la chef Dayanny de la Cruz Ingredientes: 2 libras de costillas de res sin hueso

4 chiles anchos

1 chile morrón verde

3 dientes de ajo pelados

10 tazas de caldo de pollo

1 pizca de orégano

1 tomate rojo

3 cucharadas de miel

1/4 de cebolla blanca

2 tazas de aceite para freír

Sal al gusto

Pimienta al gusto Para la base de las costillas: 1 manojo de apio picado en cuadritos

4 zanahorias picadas en trozos grandes Preparación: Remoja las costillas en agua con sal durante 20 minutos. Luego de este tiempo enjuaga y escurre las cotillas. Pon a calentar un poco de aceite en un sartén grande. Sazona las costillas con sal y pimienta. Una vez el aceite esté caliente, pon las costillas a sellar en el sartén. Luego retíralas y déjalas reposar en una bandeja. Hierve los chiles con la cebolla, el tomate y un poco de orégano. Luego de hervidos, ponlos en la licuadora y agrega 4 tazas de caldo de pollo, los dientes de ajo, miel y sal. Licua. Pon las costillas a dorar en el sartén, cerciorándote que se doren uniformemente por todos lados. En un recipiente para hornear, haz una cama de de apio y zanahoria para colocar las costillas sobre esta. Una vez tengas las costillas en el recipiente para hornear, báñalas con el licuado. Precalienta el horno a 325 grados. Hornea por 3.5 horas. Luego de este tiempo, retira las costillas del horno y desmecha la carne. Para completar los tacos necesitas tortillas, cebolla blanca picada, cilantro picado y queso fresco. Pico de gallo de chayote Image zoom Pico de gallo de chayote Cortesía de la chef Dayanny de la Cruz Ingredientes: 2 tomates picados

1 chayote pelado y cortado en trozos pequeños

1/3 de cebolla picada

2 chiles serranos cortados finamente

1 limón

2 rábanos picados

⅓ de taza de cilantro picado

Sal para sazonar Preparación: Calienta agua con un poco de sal para blanquear el chayote por 2 minutos. Luego enfría el chayote de inmediato con agua helada y resérvalo. Coloca y revuelve en un tazón el tomate, la cebolla y los chiles ya picados. Agrega el jugo de limón, el cilantro y el chayote. Revuelve suavemente para que los ingredientes mantengan su textura. Sazona con sal al gusto. Cubre el tazón con un plástico y refrigera por lo menos 20 minutes antes de servir. Añade los rábanos picados cuando vayas a servir. Coctel Señora mía Image zoom Coctel señora mía Cortesía de la chef Dayanny de la Cruz Ingredientes: 1/4 copa de tequila

1/2 copa de jugo de mandarina

1 splash de agua de coco

de agua de coco 1 splash de soda de jengibre Para decorar: Ramitas de romero

Rodajas de mandarina Preparación: Mezcla el tequila, el jugo de mandarina, el agua de coco y la soda de jengibre. Pon hielo en los vasos y sirve la mezcla. Decora con el romero y las rodajas de mandarina. ¡Ya está!

3 recetas mexicanas que cualquiera puede realizar en casa

