3 formas divertidas de hacer actividad física en casa con tu familia durante la Semana Santa Ponle movimiento a tu Semana Santa y la de tu familia con estas divertidas ideas. By Andrés Rubiano El tiempo en casa siempre será propicio para construir memorias junto a la familia, pero en ocasiones -en especial cuando hay pequeñines en el hogar y exceso de tiempo libre- puede convertirse en toda una aventura para los papás, pues son ellos quienes tienen que encontrar ingeniosas ideas para entretener a los más chicos del clan. Desde luego, uno de los retos más grandes para los papás es poder incorporar actividades físicas dentro de las rutinas de cada día. Para Paula Zabala, psicóloga de la Universidad Internacional de Florida (FIU) y especialista en educación Montessori, la mejor forma de que los niños puedan hacer ejercicio es por medio de actividades que combinen movimiento y concentración. "Este tipo de juegos ayudan a que los niños estén activos mentalmente con actividades en las que están aprendiendo y al mismo tiempo desarrollando habilidades motoras con su cuerpo", añadió Zabala, quien además fue jugadora profesional de tenis y ha trabajado por varios años en el desarrollo de jóvenes talentos del tenis en múltiples locaciones de Estados Unidos. Aquí te compartimos algunas ideas que nos recomendó Paula para realizar con los niños en casa, que no solo les encantarán, también les permitirá enfocar toda su energía en una actividad con un propósito de aprendizaje y con los cuales estarán en movimiento. Image zoom Getty Images Rayuela con recortes La rayuela, también conocida como luche o golosa, es uno de los juegos de niños más tradicionales de Latinoamérica y que además requiere de mucha concentración. Aunque generalmente este juego se desarrolla en espacios abiertos, en donde se pueda pintar el piso, esta es una ingeniosa forma que nos recomienda Zabala y que es perfecta para entretener a los peques. Para que no tengas que pintar o rayar el piso de tu casa, puedes crear con los chicos los cuadros que conformarán el tablero de tu rayuela. Toma hojas de papel de colores y decóralas con recortes de siluetas de sus manos. Esto añadirá algo de creatividad al proceso. Crea un tablero de rayuela con las hojas y coloca la dirección de las manos apuntando hacia diferentes direcciones, esto les indicará a los pequeños la forma en la que sus pies deben saltar y caer en cada hoja. Puedes crear tus propias reglas y variaciones para que aumentes el nivel de dificultad y concentración. Laberinto de papel Este es un divertido juego que requerirá de toda la concentración de los pequeños y en la que además estarán trabajando en habilidades corporales como el balance. Al mejor estilo de la película Entrapment, protagonizada por la actriz Catherine Zeta-Jones, en un corredor de tu casa crea un laberinto con papel o cinta. El objetivo es que tus pequeños tengan que desplazarse a través de este sin romper o despegar las tiras. Image zoom Getty Images Canciones con movimiento Desde los más pequeñines de casa hasta los abuelos disfrutarán de una divertida sesión de baile al ritmo de algunas de las canciones infantiles más populares del momento. Crea tus propias rutinas de movimientos y baile para cada una de las canciones. Vas a ver como todos en casa pasarán un rato cargado de movimiento, risas y diversión. Puedes usar canciones y videos que encontrarás en canales de YouTube especializados en niños y que tienen millones de seguidores como Super Simple Songs, Kids TV o BabyBus, entre otros. Según la recomendación de Zabala, algunas de estas ideas y muchas más pueden ser encontradas en el sitio en línea HelloWonderful.com, que tiene como objetivo el de compartir ideas y actividades para realizar en casa con los niños.

