Fallecen 3 personas al chocar dos aviones en un aeropuerto de California Tres personas fallecieron en un desafortunado accidente al chocar dos aviones en el aeropuerto municipal de Watsonville, California. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Avioneta Avioneta | Credit: Getty Images Tres personas fallecieron este jueves 18 de agosto cuando dos avionetas chocaron mientras intentaban aterrizar en un aeropuerto local de la ciudad de Watsonville, situada en el norte de California, según reportan las autoridades. La mascota de una de las víctimas también perdió la vida en el siniestro. El aeropuerto, de pequeñas dimensiones, no cuenta con una torre de control para dirigir el aterrizaje y el despegue de las aeronaves, algo que podría haber sido uno de los motivos que ocasionó el terrible accidente. Un Cessna 152 monomotor y un Cessna 340 bimotor chocaron durante su descenso final, según un comunicado de la Administración Federal de Aviación (FAA). Una persona estaba a bordo del Cessna 152 y dos personas estaban a bordo del Cessna 340. Los pilotos se encontraban en sus aproximaciones finales al aeropuerto antes de la colisión, dijo la FAA en un comunicado. La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, que no tenía inmediatamente detalles adicionales, están investigando el accidente. Nadie en tierra resultó herido, según recoge CNN. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La identidad de los fallecidos no ha sido compartida por las autoridades. Algunos de los testigos que presenciaron el choque relatan que vieron llamas y como una nube de humo negro surgía tras el accidente. Los funcionarios de Watsonville declaran estar profundamente entristecidos con lo sucedido.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Fallecen 3 personas al chocar dos aviones en un aeropuerto de California

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.