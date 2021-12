¡Terrible! 3 adolescentes mueren y su mamá sobrevive en accidente de tráfico "Mi mamá está en la UCI junto a mi papá y no tiene idea de que mis tres hermanos han muerto", reveló desconsolada una hermana de los fallecidos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tres hermanos volvían a casa de un partido de baloncesto cuando su auto sufrió una colisión frontal el pasado viernes por la noche por un conductor que entró equivocadamente en sentido contrario a la autopista I-49 y que también falleció en el accidente. "Estamos deshechos", escribió Katie DeRouen, hermana de Lindy Simmons, de 20 años, Kamryn Simmons, de 14, y Christopher Simmons, de 16, en la página creada en GoFundMe donde busca ayuda financiera para esta familia en pleno duelo. "No sé cómo o si alguna vez logremos recuperarnos de esto". También se encontraba en el vehículo su mamá, Dawn Simmons, y la novia de Christopher, de 16 años, ambas en estado crítico. Según la policía, el auto siniestrado viajaba hacia el sur, cuando chocó de frente con otro vehículo. El conductor, John Lundy de Dallas quiso dirigirse hacia el norte, pero entró por el lado equivocado de la autovía. Él murió en el acto, así como Lindy Simmons. Sus hermanos, Kamryn y Christopher, fallecieron después de llegar al hospital por las heridas causadas durante el siniestro. Lindy Simmons Kamryn Simmons Christopher Simmons Credit: GoFundMe SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi padre me llamó mientras yo estaba en una fiesta de Navidad", escribió Katie en la web de GoFundMe. "Me dijo `mamá ha tenido un accidente', estaba muy grave pero estable. Volé al hospital llorando sin cesar todo el camino, pensando en mi mamá herida sin sospechar que algo más podía haber sucedido. Al llegar, mi padre y otro hermano sabían que habían muerto dos personas más, pero pensamos que serían del otro auto", confesó. "Entonces nos enteramos de que en el otro carro solo había una persona, pero algo en mi mente me decía que eso era imposible, alguien debió haberse equivocado al dar la información". Al recibir las noticias de que su madre sufría de una arteria lacerada y que la novia de Christopher tenía roto el fémur pero que se encontraban estables: "eso nos dio esperanza para ir en búsqueda de mis tres hermanos". Les dijeron que la conductora "una joven rubia" no había sobrevivido. Localizaron a Kamryn y Christopher en dos hospitales diferentes donde les informaron que también habían fallecido. "Después de perder a sus tres hijos más pequeños, mi padre está junto a mi madre en la UCI y ella no tiene idea de lo que ha sucedido. La parte más dolorosa de todo esto, tras perder a mis hermanos, es el saber que hay que informar de todo esto a mi madre una vez despierte", escribió con el alma en la mano. "Quiero compartirlo para que la gente comprenda cuán devastador puede ser manejar intoxicado", reveló ante la sospecha de que el conductor en sentido contrario iba ebrio. "Mis padres lo han dado todo por sus hijos. Todo lo que hicieron en sus vidas, fue por nosotros…" Descansen en paz.

