Video: ¡Escalofriante! ¡Encuentran 21 inmigrantes en caja cerrada sin ventilación! El momento en el que las autoridades fronterizas de Texas abren a toda prisa el enorme cajón de madera quedó grabado y nos rompió el corazón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las autoridades fronterizas del estado de Texas se encontraron con una sorpresa cuando se toparon con una caja de madera de grandes dimensiones: hacinados, sin poder respirar apenas y muertos de sed, encontraron a 21 personas en condiciones inhumanas. El video fue compartido por las redes del famoso personaje radiofónico, Piolín, quién escribió recientemente su biografía: "Papuchones", escribió en su red de Instagram. "¿Alguien conoce algún familiar de nuestros paisanos? 🙏🏻 Mándanos tu teléfono por DM", avisaron, para dar la voz de alarma a los familiares que quizá no sabían nada del estado de los migrantes. En el video, puede verse como los policías se apresuran a abrir la caja encontrada a palanca. Al ceder uno de los paneles laterales, puede verse a varias personas, entre ellos muchos hombres jóvenes, con dificultad para respirar y que piden agua. Según Telemundo Las Vegas, los agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas investigaron a un conductor y así fue cómo encontraron a los indocumentados. Cuando la policía se percató de que una extraña camioneta portaba semejante caja, lo detuvieron de inmediato y dieron con el doloroso hallazgo. Policia Texas Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los internautas comentaban incrédulos ante el desgarrador video: "Señor, ten piedad de este pobre pueblo… Tan desgarrador", se lamentaba una mujer ante el angustioso clip; "¿cómo se supone que pueden respirar allí?", se preguntaba anonadado alguien más; "ay Dios mío, gracias a Dios no estaban muertos, todo por un sueño…", reflexionó un tercero. El sueño americano que al día de hoy continúa atrayendo inmigrantes de todo el mundo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Video: ¡Escalofriante! ¡Encuentran 21 inmigrantes en caja cerrada sin ventilación!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.