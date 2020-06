Tras asistir a una fiesta de cumpleaños en Texas, 18 miembros de una familia dan positivo al coronavirus Fueron a celebrar el cumpleaños de un ser querido y tras asistir a la fiesta en Texas, 18 integrantes de una misma familia se contagiaron de Covid-19. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras ir a una fiesta de cumpleaños de un ser querido en Texas, una familia resultó gravemente contagiada de coronavirus, con 18 integrantes dando positivo al virus. Tres de ellos tuvieron que ser hospitalizados tras presentar graves síntomas. Ron Barbosa, de Carrollton, Texas, contó que unas 25 personas asistieron al festejo de su nuera cuando cumplió 30 años. Su sobrino fue quien organizó la fiesta sorpresa, sin saber que él tenía coronavirus. El joven tenía tos pero pensó que era simplemente el resultado de su trabajo en la construcción, reportó WFAA. La esposa de Barbosa es doctora y él no asistió a la celebración por miedo a contagiarse con el virus. Si bien la familia trató de guardar distancia social, el Covid-19 se propagó rápidamente en la fiesta. "Solo habían pasado unas horas", contó Barbosa. "Durante ese breve tiempo, 18 familiares fueron infectados". Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los padres de Barbosa —Frank y Carole— que tienen más de 80 años— están hospitalizados, al igual que su hermana Kathy, que tiene cáncer de seno y está bajo tratamiento de quimioterapia. Si bien Kathy y Frank no fueron a la fiesta para evitar el riesgo de contagio, Carole fue brevemente a la casa de la cumpleañera a dejar algo y todos se infectaron, ya que se ven a menudo por ser familia. Frank, el patriarca de la familia, está en cuidados intensivos luchando por su vida. "Te rompe el corazón", dijo entre lágrimas Barbosa sobre ver a su padre tan grave. "Estábamos horrorizados", dijo Barbosa al ver que tantos miembros de la familia resultaron positivos al virus. Sin embargo, la familia se ha mantenido unida en estos tiempos de crisis, dándose ánimo mientras algunos luchan por recuperar su salud. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español:www.cdc.gov/spanish/index.html

