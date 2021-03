Close

13 muertos en el choque de una camioneta SUV en California, había 25 pasajeros en el carro La camioneta tipo Ford Expedition en que viajaban las 25 personas víctimas chocó con un tráiler a 15 millas de la frontera. Entre las víctimas hay personas de entre 16 y 55 años. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una camioneta tipo SUV que llevaba 25 pasajeros a bordo se impactó en una vía del sur de California dejando 13 personas muertas y varios heridos. Entre las víctimas se cuentan a personas de entre 16 y 55 años. Jake Sanchez de la Patrulla de Caminos de California confirmó a People que el carro tipo Ford Expedition -que típicamente llevaría a unas 9 personas- llevaba a las 25 personas apretujadas dentro. El auto se estrelló contra el camión hacia las 6:15 a.m. al viajar por la Carretera Estatal 115 y Norrish Road, en el Condado Imperial, ubicado a 15 millas de la línea divisoria. Sánchez contó a la cadena KABC que el carro llegó a la intersección "directamente en el paso del tráiler" que se estrelló en su costado y luego la empujó hacia un lado del camino. Resulta increíble pensar que el vehículo diera cabida a 25 personas. Omar Watson, jefe de la Patrulla de Caminos de la zona explicó al respecto que en el carro había solo dos asientos. El resto habían sido removidos previamente al choque. Al no llevar cinturón de seguridad las víctimas salieron disparadas del carro. "Obviamente, ese vehículo no estaba destinado para darle cabida a tanta gente", afirmó a Associated Press. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 12 de las víctimas murieron en el lugar del impacto y el resto de los sobrevivientes fueron llevados de urgencia a tres hospitales locales. Una más fue llevada a El Centro Emergency Department, donde posteriormente falleció. El Consulado de México en Caléxico confirmó en un comunicado que 10 de las víctimas son de nacionalidad mexicana. Las tres restantes no han sido determinadas aún. Según multiples fuentes el lugar del choque es una zona agrícola donde abunda la presencia de trabajadores indocumentados.

