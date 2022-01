10 personas resultan heridas tras el colapso de un puente en Pittsburgh El incidente sucedió horas antes de la visita agendada del presidente Joe Biden a la ciudad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un puente cubierto de nieve colapsó la mañana de este viernes en la ciudad de Pittsburgh, dejando por lo menos 10 personas heridas. El incidente ocurrió momentos antes de la anticipada visita del presidente Joe Biden a la ciudad. Las autoridades locales confirmaron que justo antes de las 7 de la mañana, el puente ubicado cerca del Parque Frick, se derrumbó, dejando cuatro vehículos atorados sobre el camino, reportó la cadena CNN. Entre los autos afectados se encontraba un autobús, cuyo chofer y por lo menos dos pasajeros fueron trasladados a un hospital cercano para tratar sus heridas, informó People. De acuerdo a diferentes reportes varios equipos de rescate formaron una cadena humana para ayudar a las personas que aún se encontraban atrapadas dentro del autobús que colgaba del puente caído, según la agencia noticiosa Associated Press. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bridge Collapses In Pittsburgh Credit: Photo by Jeff Swensen/Getty Images Por el momento se reportan por lo menos 10 heridos, incluyendo a varios miembros del servicio de emergencia que resbalaron y cayeron en la escena del accidente, aseguró la cadena NBC News. "Lo más aterrador definitivamente fue pasar el puente", comentó Jeremy Habowski, uno de los afectados, a CNN. "Había un hueco y mi carro se despegó del suelo". Las autoridades continúan evaluando la zona del accidente con el fin de asegurarse que no haya víctimas debajo de los escombros. "Estoy agradecido que no se han reportado muertes o heridas críticas hasta el momento", expresó el alcalde de la ciudad Ed Gainey, a través de un comunicado. "Gracias al [Servicio de Seguridad Pública] por su respuesta rápida y gracias a los gobiernos del condado, del estado y federal por su cooperación y asistencia". Las autoridades aseguraron que la Cruz Roja Americana ha sido contactada para asistir a las víctimas durante este proceso. "Estamos monitoreando la situación en Pitssburgh y estamos preparados para proveer el apoyo necesario", aseguró el gobernador Tom Wolf, en Twitter. "A los residentes de Pittsburgh: Por favor manténganse seguros y continúen evitando el área". US-POLITICS-INFRASTRUCTURE-BIDEN Puente colapsa en Pittsburgh | Credit: Photo by SAUL LOEB / AFP) (Photo by SAUL LOEB/AFP via Getty Images Por su parte, la Casa Blanca, a través de su secretaria de prensa Jen Psaki, aseguró que el presidente está al tanto de la situación y agradecido con los equipos de emergencia que se apresuraron a asistir a los conductores afectados. "Nuestro equipo está en contacto con las autoridades locales y estatales, mientras continúan reuniendo información sobre la causa del derrumbe", escribió la publirrelacionista en Twitter. "El presidente procederá con el viaje planeado para hoy y se mantendrá en contacto con las autoridades del lugar para cualquier asistencia adicional que podamos proveer". Por su parte, el alcalde señaló la importancia de los fondos para la infraestructura de la ciudad, tema del que abordaría el presidente durante su visita. "Sabemos que los puentes que tenemos necesitan cuidad", dijo en conferencia de prensa, según NBC. "Al final del día, es crítico que obtengamos estos fondos. Estamos contentos de que el presidente llegue hoy".

