10 películas clásicas para recordar a tu abuelo Nuestras recomendaciones de películas clásicas latinas y estadounidenses que marcaron una década y han dejado huellas en el tiempo. By Joan Wallace Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ya sea que eres un fanático de este tipo de películas cuyo éxito ha rebasado la línea del tiempo o porque simplemente ya no encuentras muchas opciones para ver en Netflix esta semana, hemos preparado esta lista de cintas que nunca pasarán de moda y siempre estarán en nuestros corazones. Han sido muchos los abuelitos o tíos que hemos perdido durante esta difícil pandemia, así que por qué no hacerles un homenaje y recordarles con estos filmes que al igual que ellos, vivirán por siempre. Casablanca (1942) Es a medida de que la ocupación nazi se hace más grande en Europa cuando miles de personas intentan huir desesperadamente hacia América partiendo largos trayectos hasta llegar a Casablanca donde podrían tener la oportunidad de conseguir un visado para viajar a Lisboa. Durante este trayecto, dos alemanes son asesinados y sus preciadas pertenencias robadas desencadenando detenciones masivas y sin piedad. Allí, en Casablanca, Rick se reencuentra con Ilsa quien busca ayuda para escapar del país junto a su rebelde esposo. Cantinflas: El Padrecito (1964) En este filme, Cantinflas como siempre hará de las suyas. La historia narra la vida del padre Sebastián quien ha sido asignado a la iglesia de un pueblo y tendrá que pelear contra el rechazo y desconfianza de los ciudadanos que viven allí. La película es un clásico que demuestra la versatilidad como actor de Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes. Sunset Boulevard o El Ocaso de una estrella (1950) Una vieja reina del cine mudo se niega a aceptar que su estrellato haya terminado. Contrata a un joven guionista, al cual convierte en su amante, para que la ayude a organizar su regreso al cine. Aquel joven cree que puede manipularla, pero pronto descubre que está equivocado. Una de las grandes glorias del cine americano. La hija del ministro (1943) La joven hija de un ministro se acercará al líder de la oposición aparentando ser una obrera para indagar sobre cómo tratará de desestabilizar a su padre. Sin embargo, termina enamorándose de él. Una trama argentina en blanco y negro que cuenta con las participaciones de Enrique Serrano y la inolvidable Silvana Roth. Los Olvidados (1952) “Los Olvidados” trata sobre la lucha contra la pobreza y las precariedades de algunos niños en México. Una historia que nos lleva por los barrios más pobres de la ciudad y nos cuenta las historias de Jaibo, Julián y Pedro y su fuerte lucha contra la sociedad misma. La mujer sin lagrimas (1951) En este inolvidable drama mexicano liderado por Libertad Lamarque, una joven que deja a su futuro esposo en el altar. Luego de un tiempo, regresará al pueblo con una hija, una niña adolescente que será repudiada por toda la sociedad quienes la acusarán de ser una bastarda. El angel exterminador (1967) Edmundo invita a sus amigos a una opulenta cena. Pero algo extraño sucede. Mientras los invitados disfrutan de su comida, los sirvientes desaparecen uno por uno. Después de la exquisita velada, los visitantes se retiran al salón para una noche de música y conversación. Sin embargo, por la mañana, son misteriosamente incapaces de salir de la habitación. Una trama sorprendente e ingeniosa. Fresas Salvajes (1959) Un veterano y reputado médico será nombrado Doctor Honoris Causa por sus cincuenta años dedicados al trabajo y a la investigación en la medicina. Esa misma noche, sufre uno de esos sueños o "deja vu's" en el que, paseando por las solitarias calles de una ciudad, presencia el paso de un carro fúnebre que deja caer un ataúd en el que ve su propio cuerpo... una premonición de su muerte que le empujará a reflexionar y prepararse para el final. Viridiana (1961) Protagonizada por Silvia Pinal, esta es una historia dramática donde una novicia que está a punto de tomar los hábitos abandona el convento para visitar a un tío quien, pasado algunos días, intentará aprovecharse de ella. Un tiempo después, Viridiana confesará a su tío que no podrá seguir la vida cristiana porque él se había aprovechado de ella. En un trágico desenlace, su tío se quita la vida y la joven decide quedarse en la mansión donde sufrirá amargamente hasta que un día llega el amor. Lo mejor de estas películas es que puedes encontrarlas en Youtube o Facebook totalmente gratis. Por supuesto, la lista de clásicos buenos es infinita. Esperamos esta selección sea perfecta este fin de semana. Aprovecha y elige tu favorita para rendir honor a esos grandes actores y familiares que quizás ya no están con nosotros pero de alguna forma se encuentran en espíritu dentro de estas obras de arte que por siempre prevalecerán. ¡A disfrutar! ¡Un abrazo!

