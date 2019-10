Yahaira Plasencia, la nueva sensación musical de Perú para todo el mundo En entrevista, la cantante peruana Yahaira Plasencia nos cuenta sobre sus inicios, proyectos a futuro y qué es lo que busca en una pareja. By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde los cinco años, Yahaira Plasencia demostró su inclinación y gran talento para el canto y el baile. “Desde muy chiquita me gustaba el arte”, dijo la cantante en entrevista con People en Español. “Nací en Lima, Perú, [y soy] del barrio Rimac donde escuchan mucho la salsa –[un] género que también le gusta a mis padres. [De] ahí nació el gusto [hacia la salsa] y a los 17 años pude cantar profesionalmente en una orquesta en Perú. Luego me di paso como solista y en el tercer año apareció Sergio [George] y bendecido sea. Estoy feliz de que aporte tanto a mi carrera”. Tras su alianza con el mundialmente reconocido músico, arreglista y productor Sergio George nació “Y le dije no”, una salsa urbana muy rítmica con un sonido muy moderno. “En la industria musical lidera el reguetón [así] que tenemos que darle a la gente ese toque que hoy en día se esta ¿?? mucho”, expresó Plasencia, también conocida como ‘la Patrona’. “En Perú me dicen la reina del toto, la patrona o la licuadora porque bailo bastante. Unos músicos míos me [llamaron] la patrona hace algunos anos. A mi me gusto y a Sergio [también]”. Image zoom Harry Castiblanco A Yahaira también le complacería realizar un feature de reggae con salsa con una mujer talentosa. “Me encanta Natti. Si se puede dar [una colaboración] ¡seria genial!”, contó risueña. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Harry Castiblanco No pudimos culminar la entrevista sin antes preguntarle a la guapa cantante si cupido había flechado su corazón a lo que nos contestó: “El amor de mi vida es mi carrera. Estoy 100% proyectada en eso”. Aunque no tiene pareja al momento, Yahaira sabe qué cualidades debe tener el hombre que la conquiste. “Me gustaría un hombre trabajador, que vaya a la par conmigo y llevarnos súper bien. Que haya mucha confianza y que entienda mi carrera”. Advertisement EDIT POST

