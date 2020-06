"Esto es algo que queríamos hablar hace mucho tiempo": Goyo, Marger y Valia de OV7 alzan la voz por las afrolatinas La vocalista de ChoquibTown, la exintegrante de La Onda Vaselina y OV7; y la vocalista venezolana hablaron de su música vida y obra en el panel Inclúyeme: mujeres, talento, música e igualdad. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir "Tú no puedes hacer música pop, tú eres negra", esta fue una de muchas fuertes confesiones que una a una fueron cayendo durante el panel Inclúyeme: mujeres, talento, música e igualdad, presentado este miércoles 17 de junio por Women in Music. Con dichas palabras se expresó la cantante venezolana Marger, quien junto con Gloria Martínez "Goyo", vocalista de ChoquibTown, y Valia, exintegrante de La Onda Vaselina y OV7 hablaron de su carrera, de su desarrollo como artistas afrolatinas y de los eventos que están sacudiendo al mundo por la justicia y equidad racial, especialmente a raíz de la muerte de George Floyd en Minneapolis, en mayo pasado. El panel fue moderado por Carole Joseph, editora de entretenimiento de People en Español. "Esto es algo que queríamos hablar hace mucho tiempo", aseguró Marger, nieta de un destacado jazzista y quien recientemente se apoderó de sus redes para hablar del tema en un en vivo que causó gran impacto. "[Hay que] tomar un poquito de conciencia sobre la realidad que está pasando en nuestros países latinoamericanos", explicó al referirse al problema de que el racismo es negado por muchos en la region y que sin embargo, persiste. "A mi papá le tocó todavía en México que le escupieran en la calle", puntualizó Valia visiblemente estremecida. "A mí me tocó mucha presión y mucho bullying en ese sentido, hoy no, mis hijas lo han vivido de una manera diferente". "Siento yo que Colombia es un país que lleva mucho tiempo preparándose en el tema afro", acotó por su parte Goyo, conectada desde Bogotá. "Hay muchas organizaciones que nos representan súper bien en este tema ; la coyuntura ha sido súper importante y yo creo que muy bien aprovechada para poder abrir la discusión del racismo y de la discriminación en general'. Marger en un video que colgó en sus redes virtiendo sus opinión : SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es notable que la gente dice que no hay racismo", explica Goyo. "Habemos algunos que también hemos intentado traerlo como a un nivel específico intentado con lo que esta pasando darle un contexto a Colombia y a America Latina en general porque si es notable que la gente diga que no hay racismo; es un momento histórico, hay que aprovechar la oportunidad de que se está hablando de esto para poder seguir ahondando en el tema y encontrar respuestas que sean positivas y que nos hagan crecer como latinoamericanos", aseguró la intérprete de temas como "Fresa", "Quisiera" y muchos más. "Para mi país esto se ha sentido y se ha vivido como algo que es únicamente en el exterior", exclamó por su parte Valia, la exintegrante de La Onda Vaselina y OV7. "La realidad es que la gente aquí no lo considera como algo propio y aunque somos microminoría estamos aquí. Contamos también. Somos parte de la sociedad mexicana. Somos gente que aporta en todos los sentidos. Existimos y existe un trato hacia a nosotros que también se nota". Mira la potente charla de Women in Music en el video arriba.

