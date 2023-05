Wisin y Yandel ya no va más ¡esto ha comunicado el dúo! ¿Acaso Wisin y Yandel tienen problemas? El famoso dúo dio a conocer una noticia que ha dejado en shock a sus fanáticos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Wisin y Yandel han probado suerte por separado, el pasado 2022, volvieron a unir sus talentos y dieron a conocer que llevarían a cabo una gira conjunta como despedida para los fanáticos. Así, crearon La última misión World Tour cuyo éxito los obligó a estar más tiempo del esperado ofreciendo más conciertos. Pero como todo lo que inicia tiene un final, este famoso dueto realizó su concierto final. Así, cumplieron en sueño de cantar cantar y llenar el Foro Sol, un recinto ubicado en la Ciudad de México, donde lograron reunir a más de 65 mil asistentes. Pese a que la presentación inició con 45 minutos de retraso, según informaron medios de comunicación locales, eso no mermó en el ánimo del público que recibió con ovaciones a los famosos, quienes no dudaron en agradecer las muestras de cariño. "¿Cómo vamos, México? Para nosotros es un placer estar aquí. Gracias por su apoyo durante tantos años, ustedes han cumplido un sueño para Wisin y Yandel que era llenar esto, así que muchísimas gracias", mencionó Wisin. "Así que sólo tenemos una pregunta México, ¿Dónde está la gente que quiere bailar reguetón?", agregó por su parte Yandel. Tras más dos horas de espectáculo, que incluyeron a diversos invitados con mariachi incluido, los famosos concluyeron la noche con los sencillos temas Pegao, Permítame, Rakata y Algo me gusta de ti, además, cerraron con un espectáculo de fuegos artificiales. Wisin y Yandel Credit: Leon Bennett/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Anoche más de 70 mil personas cantaron, bailaron y disfrutaron con nosotros", escribieron Wisin y Yandel en su cuenta de Instagram. "No tenemos palabras suficientes para expresar nuestra gratitud y emoción por el apoyo y amor que siempre nos brindan. ¡Fue increíbleee!". Solo el tiempo dirá si Wisin y Yandel, quienes acompañaron el mensaje con fotos de dicho concierto, vuelven a reunirse como dueto formal, y no solo en ocasiones especiales. Mientras tanto, el retiro como dueto llegó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Wisin y Yandel ya no va más ¡esto ha comunicado el dúo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.