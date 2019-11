La nueva promesa de la música urbana tiene tan solo 12 años ¡Conócela! By Carole Joseph ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next VF7 Instagram Para ser cantante de música urbana no se necesita un cuerpo curvilíneo como el de Natti Natasha o uñas tan largas como las de Ivy Queen. "A los 8 años supe que quería ser cantante", cuenta Valeria Fernández, de solo 12 años, mejor conocida como VF7. "Mi meta es inspirar con mi música". ¡Conoce un poco más a este nuevo talento! Empezar galería Compositora Image zoom VF7 Instagram "Yo compongo de casualidad. Donde quiera que estoy siempre me sale algún verso o algo pequeño", dice la cantante. "En distintos lugares siempre me sale algo". 1 de 7 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Tiempos libres Image zoom VF7 Instagram "Juego baloncesto, me gusta mucho bailar también", dice. "Cuando estoy bailando no me sale nada para componer". 2 de 7 Applications Ver Todo Sus inicios Image zoom VF7 Instagram "A los ocho años fue cuando supe que quería ser cantante, y me quedé callada y no dije nada. Ya después cuando cumplí doce años fue que les dije papá, mamá 'quiero ser cantante', y ellos me apoyaron y me llevaron a un estudios para grabar mi primera canción", desvela la intérprete. 3 de 7 Applications Ver Todo Advertisement Sus ídolos Image zoom VF7 Instagram "Quiero cantar en un escenario con Bad Bunny y Daddy Yankee, me encantaría cantar con ellos", confiesa. 4 de 7 Applications Ver Todo Rauw Alejandro Image zoom VF7 Instagram "Cuando conocí a Rauw, me trató como un artista y me sentí muy agradecida", cuenta la joven. "Hicimos “Extrañándote”. 5 de 7 Applications Ver Todo ¿Por qué escuchar su música? Image zoom VF7 Instagram "Tienen que escuchar mi música porque me gustaría que sintieran lo que yo siento y quiero inspirar a la gente porque les va a causar mucha alegría y mucha felicidad". 6 de 7 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

