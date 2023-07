Verónica Schneider cuenta emocionada cómo vivió ser la protagonista del video de Chayanne, Bailando Bachata: "Es encantador" Nervios, risas y mucha ilusión. La actriz y productora venezolana comparte cómo fue trabajar, ¡y también bailar!, con uno de los grandes de la música. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Verónica Schneider Verónica Schneider habla de su participación en el video de Chayanne, 'Bailando bachata' | Credit: Cortesía de Verónica Schneider El teléfono de Verónica Schneider empezó a sonar. La llamada era con una buena noticia. Un proyecto muy especial y diferente a todo lo que había hecho. Pero con una condición. "No me podían decir para quién era el casting", compartió la actriz venezolana en exclusiva para People en Español en una amena conversación. Lo siguiente que le dijeron le gustó mucho más. "Tienes que bailar bachata". Esa propuesta le hacía especial ilusión porque, si hay algo que a la también productora le mueve el alma, es bailar. De hecho, es una actividad que lleva haciendo mucho tiempo, así que, fusionar el trabajo con este hobby resultaba de lo más atractivo. "Una de mis pasiones escondidas que más cultivo es bailar, toda la vida me he metido en cuanta clase de baile. Me lo disfruto mucho, es algo que me encontré como una manera de estar activa y hacer ejercicio que me mantiene con mucha alegría", reconoció con esa gran sonrisa que solo provocan las cosas bonitas. Verónica Schneider Verónica Schneider durante el rodaje de "Bailando bachata" junto a Chayanne | Credit: Cortesía de Verónica Schneider Bailar le apasiona, lo que ni remotamente se imaginaba es que sería con un auténtico especialista en el tema, Chayanne, y para su nuevo video, "Bailando bachata", que a día de la publicación de esta entrevista, ha superado los 15 millones de visualizaciones en Youtube. Y así, desde la cocina de su casa, deprisa pero de lo más ilusionada, su esposo, el reconocido modelo y emprendedor, Enrique Palacios, le grabó un video casero para entregarlo al casting lo antes posible. Lo próximo que escuchó es que el trabajo era suyo. Seguía sin saber para quién sería, pero, esta vez, sí le pusieron un pedacito de la canción que tendría que bailar. Al escuchar la voz, no hubo duda, ¡era Chayanne! "Cuando escuché la voz, me caí de la emoción. Me sentí muy contenta, muy afortunada y muy nerviosa también", reconoció. Verónica Schneider Verónica Schneider y Chayanne en "Bailando Bachata" | Credit: Cortesía de Verónica Schneider Así comenzó la gran aventura. La emoción y el agradecimiento por esta oportunidad eran tan grandes que, lo que llegó después, fue justo lo que transmite el video: pura magia. Allí no hubo egos, solo un tremendo amor al producto y las ganas de hacerlo bien para el disfrute de la gente. "Él es tan encantador y el equipo maravilloso. Trabajamos por 14 horas corridas en un día, a mí si no me paraban a comer, ni comía. Igual le pasó a Chayanne, estábamos tan contentos de estar haciendo esto. Él tenía tan buena onda y energía para todos, todo fluyó de un amanera muy especial, creo que eso es lo que hizo que se traspasara a la pantalla y le llegara a la gente", nos contó feliz del resultado. Verónica Schneider Verónica Schneider y Chayanne, protagonistas de "Bailando Bachata" | Credit: Cortesía de Verónica Schneider El público también lo está, de ahí que las visualizaciones se disparen cada día y las redes estén llenas de videos bailando los pasitos de esta romántica a la vez que sabrosa bachata. La química con el artista fue inmediata. No se conocían de antes, pero fue verse y conectar humanamente. Hablaban el mismo idioma, el del amor al trabajo y el compromiso con lo que hacen. "Llegó y saludó a todos con un gran cariño, me dio las gracias por ayudarle en su proyecto. Fue tan cercano, tan humano, tan cálido, hicimos click enseguida, nos reímos mucho, nos disfrutamos trabajar juntos", añadió. Precisamente eso le ha convertido, sin querer, en una de las mujeres más envidiadas del planeta tierra. Todavía recuerda entre risas, cómo el sector femenino de su familia le hacía preguntas sobre esta experiencia. "Chayanne mueve la fibra de todas las mujeres y de todas las edades, mi hermana le decía a mi esposo, 'cuñi, sabes que yo te amo, ¡pero Chayanne es Chayanne!' Aquello se volvió una broma constante", cuenta divertida. Verónica Schneider Verónica Schneider y Chayanne detrás de cámaras | Credit: Cortesía de Verónica Schneider Su esposo Enrique lo entendió a la perfección y supo entrarle a las bromas. Y no solo eso, sino que alabó el trabajo de su esposa nada más verlo. Nunca hubo celos, todo lo contrario, lo que abundó fue el apoyo y los piropos por el resultado final de este bonito trabajo. "Mi esposo es muy especial, es un hombre con una carrera maravillosa, que me impulsa, no podemos estar más felices de lo que nos pasa a ambos", expresó acerca de su preciosa relación. Quien sí reconoce que la celó un poquito al principio fue su hijo David. Pero se le pasó rapidito. "No, no mamá, tú no vas a ver a ese señor más", recuerda riendo el comentario de su pequeño cada vez que veía el video. El asunto quedó reducido a una divertida broma familiar y hoy todos están más que entusiasmados con el éxito rotundo del clip y, por supuesto, por la parte que le toca a Verónica. Verónica Schneider Verónica Schneider y Chayanne | Credit: Cortesía de Verónica Schneider La protagonista de, entre otras, la exitosa serie La viuda joven, admite que esta oportunidad laboral le ha traído cosas maravillosas, proyectos e ilusiones que están tomando forma. La feliz mamá siempre ha estado muy abierta a todas las posibilidades que le ha ofrecido su carrera, entre ellas, la de dirigir, producir y escribir su propio guion. La pluma es otra de sus grandes pasiones y lo hace muy bien. Tal es así que su documental, Entre bordes, ganó 5 de los 6 Emmys a los que estaba nominada. Su visión de futuro va por ese camino porque, si hay algo que le gusta, es no cerrarse a nada y romper con lo tradicional para no perderse nada de lo que llegue. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Quero seguir creciendo como productora, quiero dirigir, me encantaría demostrar mi talento en la escritura en un guion de ficción, de poder dirigirlo. Amo esas dos partes de mi carrera. No somos una sola cosa... he hecho tantas cosas, somos muy versátiles, todo lo que queramos hacer, lo podemos hacer, pero nada te lo regalan, tienes que trabajarlo. Nada es imposible, y si es algo que te llena y te mueve la fibra, yo creo, y esa es mi convicción, que la vida te va a dar las oportunidades para ello", agregó. De momento se está saboreando y disfrutando el éxito de "Bailando Bachata" y la preciosa experiencia de trabajar con un grande como Chayanne. Por lo demás, seguirá dándolo todo y dispuesta a dejarse sorprender por la vida sin perder jamás la ilusión de esa niña que habita en su interior. "Esa es la esencia de la vida, hay que recuperarlo, el que logra vivir así como cuando éramos niños, es cuando realmente te conectas con una energía mágica."

