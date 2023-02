Vena De Rey lanza tema que busca quitarle el victimismo al hombre La nueva propuesta musical de Vena de Rey está dirigido al amor propio de los hombres y explican a detalle de qué se trata. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde pequeños Alex y César Insunza estuvieron rodeados de música; lo cual, definió lo que sería su pasión. Ahora, estos hermanos han unido su talento al de su gran amigo Brandon Palafox, para formar la agrupación que lleva por nombre Vena de Rey. "Si hubiéramos querido dedicarnos a otra cosa, ¡lástima! Porque siempre nos preparamos para la música. En la casa siempre hubo música, mi papá nos enseñó a cantar, a tocar instrumentos; tenía una escuela de música", reveló el último a People en Español. "En la parte materna mi abuelo tocaba el acordeón. Estaba Joss [Favela] también quien nos guió en la composición; entonces, fue algo muy familiar que siempre ha estado presente en nuestras vidas". "Fue inculcado más que aprendido", agregó Alex. Ahora, estos chicos crecieron con una mezcla de diversos géneros en español e inglés que fueron definiendo la que es su propuesta profesional; así, fusionan el "regional con pop y algo de country" que forma parte de su sello característico. "Entonces, a la hora de hacer música surge y viene a nosotros ese bagage musical y esas ideas diferentes que hace que lo que hacemos regional se escuche un poquito diferente", explica Alex. "Lo que nos hace diferentes, aparte de nuestros gustos musicales tan variados, es que estamos involucrados totalmente en toda la creación de nuestra música. Nosotros componemos las canciones, producimos, tocamos los instrumentos, interpretamos", agregó por su parte César. "Siento que cada músico es diferente, entonces, no hay forma de que sea igual a otro artista. No digo mejor o peor, pero simplemente diferente porque estamos involucrados con todo. Es un sello muy personal el escribir una canción, ningún compositor va a escribir como otro; a lo mejor, tienes palabras similares, pero ni las melodías ni nada se van a parecer porque cada persona es diferente". Vena De Rey Credit: Cortesía: WK Records SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora estos músicos presentan el tema "Amar a mi nivel", que fue compuesto hace diez años por Favela y que quisieron rescatar para las nuevas generaciones con una propuesta fresca. "Joss es nuestro tío directo, hermano de nuestra mamá. Nace esta colaboración de una invitación de nosotros hacia él porque escribió 'Amar a mi nivel'. De hecho, por eso la sacamos porque no mucha gente la conoce y se nos hizo una canción muy buena que siempre cantamos en la bohemia", explicó César. "Cuando decidimos hacer el disco de covers, pensamos en invitar a colaboradores y fue el primero que se nos vino a la mente porque hizo la canción, y qué mejor que cantara la canción". Vena De Rey Credit: Cortesía: WKMX "Me gusta más esa postura que hacerse la víctima", Alex de Vena de Rey Además de lo anterior, parte de lo que les atrajo de este tema fue que su letra busca quitar la parte trágica que pasa el hombre tras concluir un romance. "En lo personal me gusta más esa postura que hacerse la víctima", advirtió Alex. "En una relación cuando no funciona siento que hay dos caminos a seguir, asumir la culpa o darte golpes de pecho, llorar y ese rollo, que también sirve, pero siento que hace menos doloroso el proceso de recuperación decir 'soy una persona bien chingona [valiosa]; soy un vato que se merece algo bien chingón [bueno] y qué lástima tú que me perdiste'; 'qué lástima tú que ahora vas a aprender a vivir sin mí'. Prefiero dar esa postura que darme golpes de pecho. Amor propio". Mientras Vena de Rey continúa trabajando en su disco de covers y se prepara para grabar un nuevo disco con canciones inéditas; así como, realizar una gira con el grupo Intocable, están promocionando "Amar a mi nivel" que ya está disponible en todas las plataformas musicales y de video.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Vena De Rey lanza tema que busca quitarle el victimismo al hombre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.