El trío Vena de Rey entra por la puerta grande de la mano de una estrella. ¿De quién se trata? El grupo de música regional mexicana busca posicionarse a la par de Joss Favela. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Provenientes de una familia de músicos, los hermanos César y Alejandro Inzunza, junto a su amigo Brandon Palafox, confiesan que no podían haber sido ni abogados ni doctores y por tanto decidieron formar su propio grupo, Vena de Rey, con el cual quieren rendirle tributo a sus raíces mexicanas. Bajo la guía y apoyo del cantautor Joss Favela el trío puede que no cure las heridas físicas de sus fanáticas pero a través de sus canciones bien podrían sanar sus corazones. “Así es. Estamos estudiando apenas”, dice un sonriente César a People en Español. Para muestra, un botón. Este viernes, el trío estrenó su segundo sencillo titulado "Pudimos ser", que Favela les ayudó a moldear. Image zoom Jonathan Villanueva SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Sienten alguna responsabilidad o presión para que Favela —quien además es tío de César y Alejandro— apruebe una de sus canciones? “Hay un sentido de responsabilidad… pues si él nos está apoyando es porque algo ve en nosotros, y no lo podemos defraudar. [Tenemos] que dar lo mejor de nosotros”, dice Alejandro. “Y está el sentido de bendición, de tenerlo, de que nos abra puertas. No está fácil ponernos al nivel de él, pero con trabajo sí se puede”. Image zoom Jonathan Villanueva A pesar de su gran apoyo, no significa que todo ha sido color de rosa para el grupo que aspira dejar su huella en el mundo de la música regional mexicana. Palafox, por su lado, no descartar poder colaborar en un futuro con alguien que también admira: el cantante colombiano J Balvin. “No estamos cerrados a propuestas", dice César. "Lo que se de, si se pone la oportunidad, hay que tomarla y es por algo”.

