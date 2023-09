Un estilo particular y auténtico es la razón en el éxito de Cultura Profética Cultura Profética ha logrado permanecer en la escena musical por casi 30 años, un logro que pocos pueden presumir considerando que su estilo es poco comercial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con 27 años de trayectoria profesional, Cultura Profética ha logrado mantenerse en el gusto del público pese a tener un estilo que pudiera considerarse poco comercial; sin embargo, es justamente su estilo particular lo que ha permitido que sigan permaneciendo por tantos años en la escena musical. "El gran reto de nuestra carrera es definir quién es Cultura Profética. Los premios no saben donde encasillarnos y es que ha sido un proyecto demasiado ecléctico, muy amplio creativamente", mencionó Willy Rodríguez, quien toca el bajo eléctrico. "Si habría que definirlo de alguno manera, diríamos que es un proyecto musical y poético que tiene una personalidad completamente propia; es una banda cuya espina dorsal es el reggae, quizá, pero aparte el soul en general, tanto afro como latinoamericano, todo lo que tiene alma es lo que compone a Cultura Profética como proyecto", continuó. "Nuestro mayor acierto profesional es sobrevivir como banda, 27 años ya, y ser independientes totalmente. Obviamente, podríamos enumerar las razones que suman a ese acierto, pero eso lo dice todo, 27 años de un proyecto totalmente independiente a contracorriente es casi impensable en estos tiempos". Justamente, ese estilo tan propio y las letras de sus canciones también le ha jugado un poco en contra a esta agrupación que cuenta con 22 integrantes. "Si ha sido un gran obstáculo ser uno mismo, pero a la vez, es la razón por la que tenemos fans fieles que nos ven como una alternativa ante tanto de lo mismo", advirtió. "Tener convicciones siempre va a ser un obstáculo para tener éxito, sea lo que sea que uno haga, no tanto en la música o en el arte, en cualquier trabajo si tú quieres poder hacer dinero, quizá a veces tienes que dejar de lado las convicciones. Y en nuestro caso ha sido bastante cuesta arriba poder lograr lo que hemos logrado". Cultura Profética Credit: Cortesía: Cultura Profética SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora este grupo presenta su más reciente sencillo titulado "Para mí". "Es un gran tema que le tenemos mucha fe y nos remonta a la época del disco La dulzura; es un tema con esa energía, diría que tiene la misma aura que los temas de La dulzura y no tengo duda que va a ser un tema que va a conectar muchísimo con nuestra audiencia y ojalá sea así con gente nueva", explicó. "El video lo filmamos en Santiago de Chile. Diría que es el mejor video de la banda hasta fecha. Con una estética muy bonita y va a dar mucho de qué hablar seguramente". Cultura Profética continúa cuesta arriba; durante los próximos meses lanzarán una serie de canciones y ya están listos para la gira que darán por Europa en 2024. Mientras tanto, desde el pasado 8 de septiembre de 2023, están promocionando "Para mí" que ya está disponible en todas las plataformas musicales y de video. "Toda la vida se trata de la personalidad y la persistencia. Parte de la persistencia es tener disciplina. Un músico no puede pensar que vive la vida loca; los músicos somos como los deportistas, tenemos que entrenar constantemente, tenemos que cuidarnos para durar", expresó Willy Rodríguez. "Cada vez que te montas en una tarima es una entrega y hay que respetar mucho ese espacio", Willy Rodríguez de Cultura Poética "Romper noches de gira, viajar un montón son cosas que te pueden desgastar mucho. Entonces, tienes que estar listo para eso y prepararte como se debe, y saber que cada vez que te montas en una tarima es una entrega y hay que respetar mucho ese espacio", agregó. "No se hace música simplemente por fiestar, quien lo ve así no llega lejos, simplemente se hace música como un gran compromiso cultural y social. Mi mayor consejo es tomárselo con seriedad. Obviamente, no dejar de disfrutarlo, por eso se dice en inglés [tocar] play, hay que jugar. Es un gran juego pero hay que tomárselo con toda la responsabilidad".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Un estilo particular y auténtico es la razón en el éxito de Cultura Profética

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.