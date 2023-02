Tras larga espera, Luis Miguel anuncia su regreso a los escenarios Luego de cinco años de no ofrecer presentaciones, Luis Miguel vuelve y causa conmoción. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En noviembre de 2018, Luis Miguel llevó a cabo, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, lo que sería su última presentación. A partir de entonces, había estado retirado de los escenarios, pero no del ojo público debido a que ese mismo año se estrenó la primera temporada de su serie biográfica que causó mucha polémica. Ahora, a casi cinco años, el cantante sorprende al anunciar su regreso a los escenarios. Como suele ser con El Sol, el misterio rodeó este anuncio debido a que solo se dio a conocer, en su cuenta de Instagram, una imagen, en post y sus historias, donde se le ve muy sonriente y con la mano tocándose una parte de la cara y con la frase "Tour 2023". Con esto se confirma lo que sus amigos cercanos habían mencionado, sobre que el intérprete de "Tengo todo excepto a ti" estaba preparando una importante gira de conciertos. Los cibernautas reaccionaron de inmediato a esta publicación con gran emoción. "¡Cuánto esperábamos esta gran noticia! Qué alegría inmensa saber que pronto te veremos en los escenarios", dijo un usuario. Luis Miguel Luis Miguel | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Se despejó el cielo"; "¡¡¡¡¡¡Siiiiii!!!!!! ¡Finalmente! No olvides pasar por tus zapatos que dejaste la última vez aquí en mi casa, jajaja"; "Está bien, está bien toma mi dinero"; "Volvió el rey"; "Cuenta conmigo Micky"; "¡¡¡¡Ay, ay, ay tiemblo!!!! Te espero en Venezuela Mickyyyyy"; "No me importa agarrar los tres turnos del hospital todo sea por ir", y "El anuncio más esperado del año", fueron otros cometarios. Luis Miguel ha estado en el ojo del huracán debido a su supuesta relación sentimental con la socialité española Paloma Cuevas con quien se dice tiene un compromiso matrimonial y se ha dejado ver de manera cariñosa. Este romance ha causado polémica porque se menciona que la empresaria, que es su comadre, se divorció de Enrique Ponce, gran amigo del famoso.

