Una semana después de la muerte de su hermano, y daños a sus propiedades por un huracán, Olga Tañón ofrece concierto en Puerto Rico: "[Dio] todo a su pueblo" Tras la muerte de su hermano y los daños que el huracán Idalia causó a su propiedad, Olga Tañón viajó a su natal Puerto Rico para dar un concierto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Olga Tañón, se debe a su familia y su público, por eso, dejó el dolor por la muerte de su hermano mayor por unas horas y viajó a Puerto Rico para dar un concierto en el coliseo de la isla. "Olga tuvo una semana llena de fuertes emociones", dice en exclusiva a People en Español, el doctor Daniel Campos, quien viajó para acompañar a su amiga. "[Dio] todo su arte a su pueblo que la ama y que se lo demostró con un coliseo lleno a capacidad". Olga Tañón y el Doctor Campos Olga Tañón y el Doctor Campos | Credit: Cortesía Otro de los invitados al magno evento, fue el cantante Jerry Rivera, quien cantó a todo pulmón junto a la merenguera, quien también sufrió pérdidas materiales en su hogar, tras el paso del huracán Idalia en Florida. "Ayer todo Puerto Rico era uno en la voz de una de sus hijas más queridas", aseguró Campos. "Trascendido el dolor de la pérdida de su hermano y daños que el huracán Idalia causó a una de sus propiedades en la Florida, [el concierto] fue un éxito total. Fue el 28 de agosto que la cantante dio la noticia sobre la muerte de su hermano. "De camino a Puerto Rico recibí el triste mensaje de que mi amado hermano mayor falleció de madrugada. Esta pérdida es profunda para sus hijas, nuestra familia y para mi. Aunque estas situaciones, lamentablemente, son parte de la vida, no dejan de calar profundamente en el corazón". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jerry Rivera y el Doctor Campos Jerry Rivera y el Doctor Campos | Credit: Cortesía "Estamos unidos y nos tenemos los unos a los otros para continuar adelante. Los amo y siempre estaré ahi", dijo la 'Mujer de fuego'. "Tenemos que continuar con fuerza porque la vida tiene momentos malos, pero yo me quedo con esos ratitos en los que me dio una sonrisa. ¡Vuela alto hermano querido!". Olga acompañó la noticia con unas imágenes llenas de significado: una foto junto a su hermano y familia, recuerdos de su infancia en blanco y negro, y una imagen de una cruz que simboliza la partida de un ser querido.

