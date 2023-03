Tras 27 años de ausencia ¡Menudo está de regreso! La primera boy band que fue creada en Latinoamérica y que desapareció de la escena musical en 1996 ha regresado y te presentamos a sus nuevos integrantes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 1977, la primera boy band de Latinoamérica saltó a la escena musical en Puerto Rico, su nombre era Menudo y tenía como regla que sus integrantes debían dejar el grupo cuando cumplieran 16 años o bien si cambiaban la voz, les crecía vello facial o eran demasiado altos, debido a que querían conservar su imagen aniñada-adolescente. Dicha agrupación con su concepto original terminó en 1996, cuando su creador Edgardo Díaz vendió los derechos a otra compañía. Ahora, 27 años después, Menudo está de regreso con una nueva generación que busca recuperar el lugar que ocupó hace unos años y ante la ausencia de conceptos similares. Así, este 20 de marzo de 2023, son presentados los nuevos integrantes. Con Mario López como embajador de este proyecto, en septiembre de 2022, se iniciaron las audiciones en todo el mundo a través de la vía digital. Además, de manera presencial, asistieron los aspirantes a San Juan, Puerto Rico; así como, a las ciudades Los Ángeles y Miami en Estados Unidos. Tras una exhaustiva búsqueda que duró varios meses, encontraron a sus cinco miembros. Menudo Credit: Cortesía: Menudo Productions SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La boy band ahora está conformada por el puertorriqueño-ruso Nicolás Calero, de diez años; el venezolano Gabriel Rossell, de 13; Andrés Emilio, de 14; el venezolano Alejandro Querales, de 15, y Erza Gilmore, de 12, quien es el primer miembro afrolatino en la historia del grupo. Cada uno de los chicos vienen dispuestos a mostrar sus múltiples talentos como cantantes, bailarines y compositores a partir ahora. Luego de su presentación oficial, el público podrá conocer si las reglas iniciales se conservan o los jovencitos podrán quedarse de manera permanente. Mientras tanto, Menudo ya está aquí y viene dispuesto a conquistar a la audiencia actual con su propuesta fresca y adaptada a los nuevos tiempos. Y a partir de hoy lanzan su sencillo "Mi amore" que está disponible en todas las plataformas digitales y de video.

