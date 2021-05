Tony Succar cambió el fútbol por la música. Ahora es el ganador más joven del Latin Grammy La carrera profesional de Tony Succar va en ascenso y ahora el exfutbolista quiere convertirse en ejemplo e inspiración para las nuevas generaciones. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando era niño, Tony Succar estaba convencido que su destino era convertirse en jugador profesional de fútbol; sin embargo, una lesión truncó sus sueños y cuando ingresó a la universidad se decidió por la música ya que su madre es cantante y su padre pianista. Aunque asegura que "decidí probar con la música porque, en realidad, y para ser sincero, no me gustaba nada más". Este cambio tuvo sus beneficios y ahora se ha convertido en la persona más joven en ganar el Latin Grammy. "No me imaginé este éxito en la música y en tan poco tiempo", confesó Succar a People en Español. "Ganar los Latin Grammy, fue un sueño hecho realidad, una cosa surreal, porque no me visualizaba ganar Productor del Año y Mejor disco de salsa, categorías muy grandes; compitiendo con grandes artistas y productores que han estado en la industria mucho tiempo". Si bien este compositor nació en Perú, se mudó a Estados Unidos a los dos años. Pero desde pequeño le inculcaron el amor por sus raíces que ha sido fundamental en su carrera profesional. "Mis padres son súper peruanos, la cultura peruana la han mantenido muy importante en la casa y como una prioridad", relató. Tony Succar Credit: Cortesía: Mixtura Productions SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Siempre tocábamos canciones tradicionales del repertorio peruano. Eso de una u otra manera se imprime en mi música automáticamente", explicó. "Como soy percusionista y me gusta mucho el cajón peruano, un instrumento que empecé a tocar. Todo eso se une y, gracias a eso, el sonido de la música que hago o produzco siempre tiene un toque, un sello peruano". Justamente, para rendir un tributo a su tierra natal, el músico decidió grabar el primer concierto que realizó, en febrero de 2020, en dicha nación y convertirlo en un disco que lleva por nombre Live in Peru. "Mi ultimo concierto antes de la pandemia, en Latinoamérica, fue en el Gran Teatro Nacional de Lima, Perú; es un lugar muy prestigioso", dijo. Tony Succar Credit: Cortesía: Mixtura Productions "Decido grabar este show porque pensé que, algún día, esto me iba a servir. Y justo cuando entramos a la pandemia, como ya no estaba haciendo gira, dije 'voy a empezar a editar y voy a sacar un disco en homenaje a Perú' para que la gente vea mundialmente la calidad de los músicos peruanos, de los teatros peruanos, de las producciones porque, de verdad, la calidad está muy alta y compite a nivel internacional", advirtió. "Quería compartir esta historia para que vean que cualquiera puede lograr sus sueños", Tony Succar Además de lanzar este álbum del espectáculo donde tuvo la participación de "grandes amigos, son como familia", tales como Jean Rodriguez, Isaac Delgado, Haila Mompie, Cimafunk, Alexander Abreu, Obie Bermudez, Gian Marco, Ángel Lopez, Debi Nova, Ronald Borjas y Richard Bona, creó un documental titulado Más de mí, donde habla sobre su desarrollo profesional. "Más de mí es un documental que me tardé dos años en terminar", relató. "Para mí fue importante hacerlo en este momento porque tengo muchos fans que me escriben alrededor del mundo; músicos jóvenes, instrumentistas que están recién comenzando su carrera o en la lucha y me ven a mí como un inspiración. Entonces, quería compartir esta historia para que vean que cualquiera puede lograr sus sueños y este fue mi enfoque en este documental, poder motivar e inspirar a la gente". Este 28 de mayo, Tony Succar presentó "Tu mejor equivocación", su nuevo sencillo. Pretende seguir apoyando a músicos jóvenes con su trabajo y, en un futuro, a través de la docencia. "Me hace sentir muy orgulloso lo que puedo lograr. Es muy emocionante esto que me ha pasado. Que me nombraran la persona más joven en ganar productor del año y mejor disco de salsa, son cosas que me motivan", concluyó.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Tony Succar cambió el fútbol por la música. Ahora es el ganador más joven del Latin Grammy

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.