Close

Fallece el salsero Tito Rojas a los 65 años un día después de su concierto especial navideño El puertorriqueño, conocido mundialmente como el Gallo salsero, fallecía por complicaciones de salud en la residencia de un familiar. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El día de Navidad miles de personas disfrutaban de su especial en vivo a través de su canal de Youtube, un concierto lleno de arte y vida que puso a bailar a todos en medio del caos que vive el mundo. Sin embargo, apenas un día después, la salud de Tito Rojas sufrió un fuerte revés que terminó con su fallecimiento inesperado a los 65 años de edad. Aunque algunos medios apuntan que fue un infarto, el diario puertorriqueño El nuevo día, detalló que se trató de una complicación de salud, tal y como declaró Teddy Morales, el director del Cuerpo de Investigación Criminal de Humacao. La llamada a la policía se registro a las 12.30 de la madrugada según dicho diario. "Cuando culmina la actividad, se va hacia su residencia, pero poco después de salir, se detiene en la casa de un primo en el barrio Mariana y para en la casa de un familiar, de un primo, y le manifiesta que no se siente bien”, relató Morales. Justo cuando se le montaba en el vehículo familiar camino al hospital, el cantante se desplomó. "Poco después llegan los paramédicos y certifican que falleció. No hubo ningún signo de violencia, sino que todo pareció deberse a una situación de salud", prosiguió el investigador. Tito Rojas deja de luto el mundo de la salsa donde fue un hito gracias a éxitos como "Es mi mujer", "Señora" o "Para llorar". Su más reciente álbum, Un gallo para la historia, era un regalo navideño lleno de ritmo y sabor para estas navidades en las que deleitó a sus fans de toda la vida con este concierto especial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Personalidades del mundo de la música y de todos los géneros han compartido sus condolencias por la inesperada marcha de este grande de la salsa. Entre ellos sus dos grandes amigos y compatriotas, Tito Nieves y Gilberto Santa Rosa. Aunque tampoco han faltado artistas más jóvenes como Guaynaa, que admiraban profundamente su trabajo y el camino que abría a las nuevas generaciones. El querido y respetado intérprete deja dos hijas, Kisha y Jessica, y sus tres nietos Julián, Amanda y Briana. Y, por supuesto, un sinfín de temas para que seguiremos bailando en su honor. Descanse en Paz, Maestro.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Fallece el salsero Tito Rojas a los 65 años un día después de su concierto especial navideño

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.