Tito el Bambino le dice sus verdades a Nacho Nacho entrevistó a Tito el Bambino y este fue el resultado By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tito el Bambino y Nacho unieron sus talentos para cantar la canción “La vida es una sola”. Tanto anhelaba el venezolano trabajar con el boricua que decidió sacarle la sopa y le pidió que respondiera algunas preguntas sobre su persona. Miren aquí las respuestas. Nacho: ¿Cómo te sentiste al trabajar conmigo? Tito: Primero, es un honor para mí. Más allá de una colaboración, es compartir con un hermano, un amigo a quien respeto por su música y su talento . RELACIONADOS: Tito el Bambino se desnuda a lo Jorge Aravena N. Dime tres razones por las que aceptaste hacer este proyecto conmigo. T. Se explica solo, no es solo un gran tema, es hacerlo con alguien que te sientes en familia y que engrandece aún más el éxito que es el tema. Image zoom John Parra/Getty Images para iHeartRadio; John Parra/Getty Images N. La vida es una sola, así que según tú hay que vivirla, ¿cómo? T. Como si fuera el último día, sin afán. Vivir cada instante con tal intensidad que no dejes segundos si pasarla bien. N. Si tuvieras unos segundos para darles un consejo a tus fanáticos para que vivan una vida feliz, ¿qué les dirías? T. Poner a Dios como el ordenador de su vida, paz en su corazón y hacer lo que aman, que aprendan a vivir que cualquier dificultad no es permanente, siempre viene un día para hacerlo mejor y siempre vivir en gratitud. RELACIONADOS: Tito el bambino muestra su casa tras el huracán Image zoom Instagram / Tito El Bambino N. Dime, ¿qué es lo más difícil que has atravesado en tu carrera y en tu vida personal y por qué? T. Son muchos, en mi carrera lo más difícil ha sido la traición de personas que dejan de actuar con el alma y se mueven por la ambición material. Pero también aún en esas dificultades he aprendido la lección, que a algunos seres humanos el dinero los corrompe. [En] mi vida personal, como cualquier ser humano, he llorado, he cometido errores, algunos que he podido reparar y otros que sencillamente me han hecho ser mejor persona para no repetirlo. La vida es solo una, así que hay que aprender a vivirla. Advertisement EDIT POST

