Tini, Becky G, Joss Favela y más estrenos musicales de la semana Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: Roberto Sastre ¡Bienvenidos a los estrenos musicales de esta semana! "Un beso en Madrid", Tini ft. Alejandro Sanz La estrella argentina Tini estrena "Un beso en Madrid" junto a Alejandro Sanz. Esta canción nos invita a recorrer una bella historia de un amor perdido en Madrid. La interpretación de Alejandro Sanz y Tini logra momentos conmovedores que hacen que la historia cobre vida. El tema fue escrito por Tini, Sanz, Andres Torres y Mauricio Rengifo. "No drama", Becky G ft Ozuna Becky G y Ozuna han unido fuerzas en su más reciente sencillo "No drama", que lanzaron hoy junto con su videoclip. El tema fue escrito por Becky G y Ozuna en colaboración de otros grandes compositores y fue producida por Hydro y Elof Loelv. El video fue dirigido por Mike Ho, reconocido por su estilo cinematográfico, y el resultado es un hermoso videoclip con una belleza etérea. "Tú y yo", Joss Favela El multipremiado artista e intérprete mexicano Joss Favela, anuncia el lanzamiento de su nuevo tema “Tú y yo”, el cual llega acompañado de su videoclip oficial, que cuenta una historia de amor y desamor con la que sus fanáticos podrán sentirse muy identificados. El nuevo tema de Favela le hace vivir en carne propia una relación amorosa basada en la costumbre y la inestabilidad emocional. La canción de su propia inspiración, muestra a través de su video musical oficial la dinámica historia de una pareja que se encuentra entre el clásico “estira y afloja” de la vida cotidiana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tengo un Dios", Silvestre Dangong Silvestre Dangong lanza "Tengo un Dios", el segundo sencillo del álbum Las locuras mías. Inspirado en uno de sus ídolos, Diomedez Díaz, Silvestre reunió a su equipo creativo de Sony Music, encabezado por Guillermo Mazorra, para darle vida a una idea, que resulto en una completa hazaña: vincular una canción del Cacique de la Junta, transformar su sonidos y mezclarlos con una canción del nuevo álbum. "Lo que te duele", Álvaro Díaz ft. Yandel Uno de los artistas, diseñadores de moda y emprendedores más ingeniosos del género, Álvaro Díaz, lanza su más reciente éxito "Lo que te duele" junto a una de las voces más reconocidas e icónicas de la industria musical, Yandel. En la canción, producida por Full Harmony y co-producida por Tainy, Díaz y Yandel unen sus talentos para dar vida a la historia de dos hombres que fueron decepcionados por el amor de su vida, solo para dar paso a cosas mejores y más grandes, haciendo que sus previos intereses amorosos sientan envidia. "Gota gota", Zion & Lennox ft El Alfa Uno de los dúos más influyentes y mundialmente reconocidos de la música latina, Zion & Lennox, estrenan hoy su más reciente éxito, "Gota gota", junto a uno de los artistas más prominentes saliendo de la República Dominicana, El Alfa. El video dirigido por Mukuria/Marlon Films, captura el ambiente fiestero que provee el ritmo de la canción, respaldado por escenas llenas de metáforas sensuales, rodeados por varias modelos y bailarinas. En el video, vemos a cada uno de los artistas a medida que guían al público a través de la historia de la atracción que cada uno tiene por sus respectivos intereses amorosos, hasta el punto de conquistar a su contraparte. "Dame tu aire", Alex Ubago El cantautor español Alex Ubago presenta una versión actualizada de su canción “Dame tu aire”, grabada a la distancia con los músicos de la banda que lo acompañan en sus giras por Sudamérica y el mundo, cada uno desde su home studio. La banda está formada por los músicos argentinos Emiliano Giménez, Charlie Giardina, Ariel Colla y Leonel Duck, la canción fue producida por el mismo Alex Ubago. "Ú la la", Yahaira Plasencia ft. Randy & Daniel el Travieso Image zoom Credit: Cortesia La estrella de la salsa Yahaira Plasencia regresa con el lanzamiento de su pegajoso nuevo sencillo y vídeo “Ú la la” junto a Randy y Daniel 'El Travieso'. De la mano de su productor musical, Sergio George, Plasencia fusiona ritmos urbanos con salsa para crear un sonido único que marcan tendencia en el mercado de la música latina tropical. "Amor borrachito", Carin Leon ft. Grupo Firme Carin Leon, estrena el día de hoy "Amor borrachito", un tema a dúo con Grupo Firme. Esta canción habla de ese amor que se aviva cuando te tomas unos tragos y andas buscando a esa persona que tanto te gusta. La canción fue escrita por Javier Gonzalez "El Tamarindo". "NMI", Samantha Sánchez Samantha Sánchez se alista para para conquistar el mundo de la música con "Nmi (No me importa)". El sencillo cuenta con un sonido contagioso y una letra divertida y ardiente envuelta en un remolino de pop, R&B y potente rock. Producida por Orlando Vitto y Bravvo bajo el reconocido sello Rebeleon, la canción es energía pura en altas dosis, al igual que su intérprete, la influencer hispano-cubana radicada en Miami.

