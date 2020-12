Close

Thalía y Christian Serratos traen algo entre manos: ¿de qué se trata? Thalía y Christian Serratos se reúnen por primera vez para algo muy especial. Aquí te damos todos los detalles. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como parte del apoyo continuo a la educación musical que está ofreciendo la Fundación Cultural Latin Grammy durante la pandemia de la COVID-19, se llevará a cabo un panel educativo que tendrá la presencia de Thalía y Christian Serratos. En este evento se pretende que estudiantes de música de dos instituciones en Estados Unidos y México “puedan conocer y aprender de estas exitosas artistas”. RELACIONADO: Esta actriz será la nueva Selena: ¿qué te parece? Image zoom Thalía | Credit: Ilya S. Savenok/Getty Images for Macy's “Estoy feliz de apoyar esta causa tan importante y significativa”, comentó Thalía en un comunicado. “Es un gran proyecto que puede ayudar a músicos jóvenes con grandes aspiraciones musicales a hacer realidad sus sueños y alcanzar su pleno potencial. Me llena de alegría ser parte de esto y hablar de mis experiencias, mi proceso creativo y todo lo que he aprendido en el transcurso de los años”. Image zoom Credit: Emma McIntyre/Getty Images Teniendo como marco el lanzamiento de Selena: The Series, Netflix también se suma a esta iniciativa en la que Serratos, quien ahora encarna a Selena Quintanilla en dicha emisión, podrá hablar de su experiencia al ponerse en los zapatos de la también llamada Reina del Tex-Mex. La escuela secundaria 293 Dr. Enrique Beltrán, que se encuentra en Ciudad de México, y Wéstern High School, ubicada en Corpus Christi, Texas, serán beneficiadas, cada una, con 10,000 dólares en instrumentos musicales para que los alumnos de ambas instituciones puedan continuar con su aprendizaje. Es importante mencionar que Selena estudió en el segundo colegio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “El programa Latin Grammy en las escuelas sigue ofreciendo experiencias educativas a estudiantes de música en el mundo”, expresó por su parte Manolo Díaz, vicepresidente principal de la Fundación Cultural Latin Grammy. “Incluso en estos tiempos inciertos”. El evento contará con una sesión de preguntas y respuestas moderadas por Lili Estefan, y se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre a las 3 p. m., hora del Este; 2 p. m. Hora del centro; 12 p. m., hora del Pacífico. Podrá disfrutarse en el canal oficial del Latin Grammy en YouTube.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Thalía y Christian Serratos traen algo entre manos: ¿de qué se trata?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.