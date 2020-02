Thalía no deja que un dolor de espalda le impida presentar su nueva canción Thalía presenta su nueva canción "Ya tú me conoces", a pasar de su fuerte dolor de espalda By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Thalía dio a conocer que será una de las conductoras de Premio lo nuestro junto a Pitbull y Alejandra Espinoza y también presento su nueva canción “Ya tu me conoces”, que interpreta junto a Mau y Ricky. No has parado de trabajar… Hay que darle, hay que seguir sin parar. Image zoom ¿Cómo fue que decides unirte a Mau y Ricky teniendo carreras tan distintas? [Somos] distintos y no tanto porque llevamos unos años de historia. Ellos me regalaron hace un tiempo una de mis baladas románticas, “Por lo que reste de vida”, me dieron es canción, desde ahí los conocí, hicimos química. Y ahora que estás explorando otros ritmos pues te cayeron como anillo al dedo… Ahora que llevo un año en la onda [del reguetón] y [produzco] la nueva música, [ellos] se enteraron que estaba en el estudio y compusieron “No me acuerdo”, y yo dije ‘no le den esta canción a nadie más, esa es para mí’. Me la dieron, pero quería hacer un levantón divertido y dinámico y fresco. Son gente linda, son gente buena. Image zoom Sabemos que a pesar de los malestares que trae consigo la enfermedad de Lyme sigues adelante y no paras de trabajar. Diario te levantas y sientes que un camión te pasó por encima. Ahorita traigo un dolor [en la espalda]. [Pero] es la mente, este proceso de mi nueva vida es [mi mente la que ayuda]. Te tienes que sobreponer al dolor, a la tristeza, a todas las pruebas que te pone la vida. Cada momento y cada instante [tienes que] hacer cosas que te hagan sentir bien. Hago mi dieta porque me gusta comer saludable me hace tener mas energía , no para lucir bien, hago ejercicio también porque eso me da energía. Advertisement

