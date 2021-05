Thalía, Khea, Justin Quiles y más estrenos musicales de la semana ¡Bienvenidos a los estrenos musicales de esta semana! Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir thalia nuevo album DESAMORFOSIS Credit: Cortesía Desde pop y funk hasta reggaetón y temas románticos, las canciones de estos artistas seguramente romperán récords y se apoderarán de los charts gracias a su talento. desAMORfosis, Thalía La cantante mexicana Thalía transmite sus sentimientos más puros y complejos con el estreno de su nuevo álbum desAMORfosis. El disco cuenta con 14 canciones nuevas, del cual se desprende el tema "Mojito", que están interconectadas, describiendo la transformación de un romance a través de los sentimientos descritos en las composiciones y ritmos de cada canción. "Te necesito", Khea ft. Maria Becerra Khea vuelve a abrir su corazón con un tema profundo y lleno de sentimiento con "Te necesito" junto a la cantante argentina María Becerra. Bajo la misma bandera, ambos artistas lanzan este tema que se caracteriza por su ritmo apasionado con los beats inconfundibles del reggaetón y la esencia innovadora de Khea. "Dímelo Shorty", Nacho ft. Jowell & Randy Nacho presenta "Dímelo Shorty", su nuevo sencillo en colaboración con Jowell & Randy que promete desde ya convertirse en uno de los himnos para el verano del 2021. El pegajosos tema es una mezcla perfecta entre las melodías tropicales de la estrella venezolana y los ritmos urbanos de Jowell & Randy. "Loco", Justin Quiles ft. Chimbala y Zion & Lennox Justin Quiles lanza su más reciente éxito "Loco", junto a Zion & Lennox y Chimbala. La canción comienza con las cuerdas melódicas y optimistas de una guitarra antes de evolucionar a ritmos inspirados en la soca que encapsulan los sonidos de las islas del Caribe. El flow de Quiles, tonalidad y musicalidad encajan perfectamente con la del rapero Urbano dominicano Chimbala y el increíble dúo Zion & Lennox. "Jugaste a perderme", Peter Nieto ft. RKM & Ken Y Peter Nieto presenta una versión urbana de su tema "Jugaste a perderme", esta vez junto al dúo RKM & KEN-Y. El tema se trata de alejarte de un amor que ya no sirve. El tema se ancla en la esencia del mensaje que Peter quiere transmitir, especialmente al usar un tablero de ajedrez en el video musical, objeto que simboliza que la vida y el amor es un juego en el cual pierdes o aprendes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los que mandan los que mandan spotify angela aguilar Credit: Cortesía Spotify presenta la nueva identidad visual de su playlist insignia para la música regional mexicana (RGMX), Los que mandan. La playlist actualmente tiene más de 2,7 millones de seguidores y representa a sus subgéneros. Se enorgullece de enaltecer una cultura que se está desarrollando en los Estados Unidos en la actualidad. Los que mandan destaca cómo los artistas interpretan sus raíces al mismo tiempo que rompen los moldes. "Para verte", Vale Vale, el aclamado dúo de gemelas colombianas, vuelve con nuevo sencillo "Para verte", producido por Juanes. Con voces etéreas y melodías efervescentes, el dúo nos cuenta una historia con la que todos nos podemos identificar, una en la que hacemos todo lo posible para ver a esa persona que tanto nos importa y a la que necesitamos ver. "Aventurera", Maykel El artista ecuatoriano Maykel estrena "Aventurera", un tema original del cantautor chileno Alberto Plaza, y que este año cumple 30 años de su existencia. El videoclip estuvo a cargo de Rafael Cedeño de TruPak Studios y fue realizado en la comunidad del Morro, en Ecuador. En la historia, podremos ver a un Maykel más maduro, romántico y sensible, que no muchos conocían. "Chequea", Ery X Sour Ery lanza "Chequea" en colaboración con Sour. El tema, producido por Sour & Izzy Guerra, es una canción compuesta por el propio artista y refleja un nuevo giro del cantante quien aseguró mostrar una actitud sencilla y tranquila en un género que es muy energético.

