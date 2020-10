Thalía junto a Farina, Nacho, Manuel Turizo y más estrenos musicales de la semana Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Sony Music Latin ¡Bienvenidos a los estrenos musicales de esta semana! Desde pop y cumbia hasta reggaetón y temas románticos, los temas musicales de estos cantantes seguramente romperán récords y se apoderarán de los charts gracias a su talento. "Ten cuidao", Farina y Thalía Farina y Thalía estrenan su sencillo y video “Ten cuidao”. De la autoría de la rapera y cantante colombiana y la superestrella internacional, este tema es un reggaetón movido que viene cargado de energía y actitud. La letra deja claro que la mujer es la que tomará las decisiones en el juego de seducción: “Ten cuidao, que yo no me amarro con nadie. Ten cuidao, hoy salí bonita pa’ la calle”. Las dos artistas cantan y rapean con la química que las distingue y que también mostraron en su reciente éxito “Estoy Soltera” donde acompañaron a la cantante peruana Leslie Shaw. "La buena", Nacho Image zoom Cortesía Nacho estrena su más reciente sencillo “La buena”, un tema que habla de amor, pero también es alegre, con notas contagiosas que indiscutiblemente te invitan a bailar al ritmo de la melodiosa e incomparable voz del cantante venezolano. El resultado de un taller creativo entre colegas, el tema fue compuesto por Andy Clay de Cuba, Gion de Aruba, AC de República Dominicana y Andrés Saavedra de Colombia, junto con Nacho, lo cual hizo que las cinco nacionalidades se conglomeran para producir un resultado sin igual. "La nota", Manuel Turizo ft. Rauw Alejandro & Myke Towers Manuel Turizo, Rauw Alejandro y Myke Towers revolucionan la industria del género urbano con el lanzamiento de su nuevo sencillo en conjunto “La nota”, un tema que transmite “electricidad” y sensualidad, sin descuidar el flow urbano y contagioso que ha caracterizado la carrera artística de Turizo desde sus inicios. Dirigido por el cineasta Daniel Durán, el video está cargado de efectos especiales, un toque de sensualidad y 3 de los más grandes intérpretes de la industria urbana convertidos en juguetes. "Mujer moderna", Banda los Recoditos y Banda los Sebastianes Banda los Recoditos y Banda los Sebastianes fusionan sus estilos para cantarle a la “Mujer moderna”. En una especial camaradería, ambas bandas dan muestra de talento y complicidad, en un peculiar tema escrito por Horacio Palencia y Edgar Barrera. Cada uno de los vocalistas, describe a lo largo de esta melodía, el interés que tienen por esa “Mujer moderna”, que es independiente y se vale por sí misma; que no ocupa pedir permiso, ni necesita quién le diga lo que debe hacer. "Dale con to'", iZaak ft. Farruko El cantante y compositor puertorriqueño iZaak presenta su nuevo sencillo Dale Con to’, un espectacular junte con su compatriota y colega Farruko lleno de sonidos modernos y melodías pegajosas. Dale Con to’, vino acompañado de un explosivo video musical, que resume a la perfección este tema. Fue filmado en Miami, Florida, bajo la dirección del reconocido director colombiano Gustavo “Gus” Camacho. Demasiadas mujeres", C. Tangana C. Tangana, uno de los artistas españoles más versátiles y reconocidos, comienza una nueva etapa de su carrera con el estreno de su nuevo sencillo y video “Demasiadas mujeres". En este tema, C.Tangana va más allá de la música urbana y converge en su propia visión avant-garde de sonidos latinos y sonidos del pop tradicional. “Demasiadas mujeres” fue inspirada por experiencias inolvidables, que también tuvieron tristezas y nostalgias. La canción es una oda a todas las mujeres que se han cruzado en su camino y que han dejado su huella en él. En el video se puede ver su fuerza como artista visual, así como su capacidad para anudar su legado musical español con las influencias de la música actual. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La Marisoul and The Love Notes Orchestra, La Marisoul La Marisoul, la vocalista principal de la banda ganadora del Grammy, La Santa Cecilia, estrena hoy el primero de dos volúmenes que constituyen su primer disco como solista: La Marisoul and The Love Notes Orchestra. Producido por La Marisoul y grabado a principios de este año en Los Ángeles con una orquesta en vivo compuesta por 24 músicos, el primer volumen del disco rinde homenaje a las complejidades del amor con siete clásicos en español reinterpretados por la cantante de manera extraordinaria. “Solo un sueño”, Christian Nodal Image zoom Christian Nodal lanza una nueva versión de la emblemática canción de Los Apson, de amor y pérdida, “Solo un sueño”. Nodal es el cuarto artista que lanza una Amazon Original en Amazon Music LAT!N y renueva este sencillo en su estilo mariacheño, abordando con naturalidad la clásica canción sobre un acompañamiento de trompetas y guitarrones. Escucha la canción aquí. "Par de miradas", JuanFran ft. VF7 La cantautora juvenil VF7 continúa cosechando una sólida carrera en la industria musical. Esta vez se une al fenómeno juvenil español, JuanFran, para juntos presentar el sencillo y video “Par de miradas”, un tema que narra la historia de una pareja de jóvenes que no se complementan. El tema, producido por Mr. NaisGai, se lanza bajo el sello DN7 Music. "Maltrato", Yari M Tras el éxito obtenido con su primer sencillo titulado "Fulana", Yari M regresa para conquistarte con su nueva canción "Maltrato", una mezcla de Reggaeton lento y sensualidad que tendrá a todos los 'satos' atentos a ella. La canción relata una historia de seducción por parte de una mujer segura de lo que quiere. Con su pegajosa lírica, "Bailando pido, maltrato, dale papi ponte medio sato" es definitivamente uno de los tantos éxitos que le espera a Yari M en su repertorio. "Crush", Noreh Norah estrena "Crush", un pegajoso tema que narra la historia de una persona que tiene la oportunidad de conocer y compartir con su “crush” virtualmente, hasta sentirse atraídos mutuamente. “No todos los temas que hago son personales. En este caso crush es algo que muchas personas están viviendo y ahí radica el poder de los compositores de mostrar situaciones no solo lo que nosotros vivimos sino también de lo que les pasa a otras personas y pasearse por distintas emociones para poder expresar cosas diferentes en cada canción”, comentó el cantautor venezolano, quien estará participando en Festival de People en Español. "Buena vida", Joelii El artista estadounidense de origen dominicano Joelii lanza "Buena vida", una canción que pone a vibrar los corazones utilizando un ritmo muy particular, que forma parte de la primera de cinco canciones que serán lanzadas como parte de su EP Buena vaina que lanzará en el 2021.

