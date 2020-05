Thalía estalla junto a Río Roma con un fuerte mensaje: "Se te acabó tu pendeja" Thalía se atreve a gritar junto a Río Roma. "Se te acabó tu pendeja" By Carole Joseph Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN No conformes con grabar el tema “Lo siento mucho” en versión balada, Raúl y José Luis Roma, integrantes del dueto Río Roma le propusieron a la cantante mexicana Thalía que durante esta cuarentena gritara muy a la mexicana “Se te acabó tu pendeja”. “Decidimos grabar la canción en mariachi”, cuenta José Luis. “Se te antoja un tequila [al escucharla]”. ¿Cómo están pasando la cuarentena? José Luis. He trabajado más que antes porque no hay horarios. [Hay que] ver todos los detalles del tema que hemos sacado con Thalía. Hemos encontrado la manera de estar motivados y Raúl se viene a mi estudio a cada rato. Si no tuviéramos estudio, no sé qué hubiéramos hecho. ¿Por qué hacer una nueva versión de Lo siento..? Raúl Roma. Esto viene de cinco años atrás, de José Luis, quien escribe las canciones de Río Roma que tuvo contacto con Thalía y le escribió “Amor mío” y eso fue lo que nos tuvo en contacto con Thalía. Después, José Luis llegó con esta canción y a ella [le encantó]. Trabajar con una persona tan importante [como ella] fue un sueño, estamos muy contentos. Image zoom Sony Music Latin R. Nosotros grabamos en Miami y ella en Nueva York. Es una mujer increíble, de Thalía hemos aprendido muchísimo como mujer y como artista. Ha sido de lo más hermoso poder trabajar con [ella]. Después decidimos hacer la canción en mariachi y Thalía me dijo que sí. En tiempos de cuarentena estuvimos grabando cosas y esta producción de mariachi se hizo a distancia. Image zoom Sony Music Latin ¿Cuáles son los ingredientes esenciales de esta nueva versión? JL. La cancieon está más pícara porque es con mariachi, se siente menos dramática. Se te antoja un tequila [al escucharla] es muy fácil cantarla y dedicarla. Además de estrenar este tema, están participando en la campaña Giving Tuesday Now del hospital St Jude. JL. Somos los únicos hispanos en esta campaña, tenemos un relación excelente con ellos. Grabamos una canción para ellos que es el himno de St Jude y este cinco de mayo harán una campaña importante. Es muy bueno regalar lo que podemos hacer que es música y sentimientos.

