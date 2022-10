Estas serán las estrellas que presentarán la próxima gala de los Latin Grammy Thalía se une a Luis Fonsi, Annita y Laura Pausini en el cuarteto de presentadores estelares de la gala que se celebrará en Las Vegas en noviembre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La cuenta regresiva ya inició para la lluvia de estrellas que disfrutará Las Vegas, NV, en noviembre por la celebración de la vigésimo tercera entrega de los premios Latin Grammy. La gala anual de la Academia Latina de la Grabación reunirá a los ídolos de la música en español en una ceremonia que será presentada por un cuarteto de estrellas. Thalía, Anitta, Laura Pausini y Luis Fonsi serán los responsables de animar la ceremonia que premiará en 53 categorías. La cantante mexicana no podía estar más emocionada por conducir la gala que reconoce lo mejor de la música latina. "Superemocionada de anunciarles que voy a estar hosting los #LatinGrammys", anunció Thalía por todo lo alto en sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este año, el cantautor mexicano Marco Antonio Solís será honrado como Personalidad del Año en una velada de homenaje previa a la ceremonia, que se celebra el 17 de noviembre y en la que el puertorriqueño Bad Bunny lidera la lista de nominados con 10 menciones. Anitta dará la batalla compitiendo por dos premios como Mejor Álbum del Año y Mejor presentación de reggaetón. Entre los actos a presentarse están, entre otros, Rauw Alejandro, Sebastián Yatra y los hermanos Jesse & Joy. Hasta el momento, la lista de artistas confirmados incluye a Ángela Aguilar, Marc Anthony, Banda Los Recoditos, Nicky Jam y Carín León. La ceremonia se transmitirá en vivo desde la llamada ciudad del pecado por Univisión.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Estas serán las estrellas que presentarán la próxima gala de los Latin Grammy

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.