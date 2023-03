Teo revela que la música lo salvó de sus adicciones

Si bien Teo viene de una familia donde la música siempre estuvo presente, en un inicio de su vida no la había valorado tanto; sin embargo, fue, justamente, gracias a esta que todo cambió y lo ayudó a superar las adicciones y otros problemas personales. "La música, de alguna manera, me salvo la vida porque sufrí por muchos años de adicción y de muchas cosas", reveló a People en Español. "Lo que me estabilizó y me dio vida fue la música, entonces sé cómo es de poderosa, como te puede motivar, hacer feliz, ayuda a pasar momentos difíciles".

"Me guardaba las cosas muy profundo y no las sentía, las encerraba; eso me ocasionó un dolor muy fuerte que no me daba cuenta que estaba sintiendo y la única manera en que me lo podía sacar era, justamente, sintiéndolo, pasando por ese rango de emociones de ese dolor, rabia, tristeza. Porque tienes que sentirlo para sacarlo de tu sistema y la música te da esa oportunidad", confesó. "La música es un vehículo para tus emociones. Siempre he dicho que es lenguaje universal porque puedes sentir la música más que escuchar la letra y analizar, tú sientes exactamente lo que está tratando de decir un artista en una canción, sea por la intención de la voz o por el sentimiento de la composición".

Otro de los obstáculos a los que Mateo Madriñán Martínez, nombre real, se enfrentó fue ser hijo de la cantante Fanny Lú. "A veces, la gente cree que a uno le regalaron esto. Y ha sido muy difícil cambiar esa percepción en algunas personas porque siento que me juzgan antes de conocerme. De verdad, amo a mi música; soy muy dedicado y disciplinado porque esto es lo que amo", confesó.

Teo Credit: Cortesía: 11:11 PR

"Ahora es solo orgullo lo que siento de mi madre, pero cuando estaba creciendo me conocían como el hijo de Fanilú y eso fue difícil porque quería que me conocieran por mí", relató. "Fue muy pesado porque siempre he sido una persona que me encanta conectar con la gente y me gusta sentir que alguien está ahí por mí y no por otras cosas. Esa fue una de las razones por las que no entré directamente a la música porque tenía miedo a las comparaciones a no ser igual de bueno que ella. Después de mucho tiempo dije 'esto es lo que amo y soy bueno para esto, tengo talento y quiero ver hasta dónde llega mi potencial, y vivir de lo que a mí me gusta'".

Ahora, el representante de música urbana suma dos logros, primero el participar en el Festival de Viña del Mar. "Para mí fue una experiencia sumamente especial, de muchas maneras. Nunca se me va a olvidar, la disfrute con todo", explicó.

Teo Credit: Cortesía: 11:11 PR

"Me sumó mucho a la carrera y a mi sueño pararme en la tarima de la Quinta Vergara a cantarle a ese público, al monstruo; a tratar de demostrar quién soy en esos tres minutos, que son tan cortos, pero que tratas de poner toda tu esencia. De verdad, me demostró lo que roma esto y que estoy hecho para esto porque me pude cantar arriba y cantarles. Sentir el aplauso y el apoyo de ellos es algo impresionante", continuó. "Añadir mi nombre a esa lista tan especial de artistas que son tan increíbles, que son tan leyenda".

Segundo, que su tema "En alta" firme parte de "Megamix", un conjunto de temas que son realizados de manera especial para la empresa de baile y fitness Zumba. "Tuve la oportunidad de trabajar con Zumba, una compañía súper internacional. Es música que te mueve", mencionó. "En el tema 'En alta', le hicimos unos cambios para que sea más bailable en zumba y pueda entrar en las clases".

"Siente tus emociones, siente tus dolores y pasa la página. Cuando aprendes que la vida sigue nadie te puede parar",

Teo

Ahora, el cantante ya prepara un nuevo sencillo que lanzará en breve. Mientras tanto, su tema "En alta" ya está disponible en todas las plataformas musicales y de video. "Como artistas tenemos una posibilidad de crear arte, de ser la voz de la gente, de alguna manera, soy una persona que toma eso con mucho respeto y mucho amor", comentó.