Si bien ¿Téo? comenzó en el ambiente artístico tras ingresar, siendo muy niño, a los nueve años, en el mundo de la actuación, ha encontrado en la música la mejor forma de expresarse e impregnar en cada tema su lado más espiritual. "La actuación es increíble, me gusta mucho, es una forma artística de expresarse. Me encanta crear un personaje, convertirse en una persona diferente. Pero siempre uno trabaja con un director, un director, hay un plan. Le dicen a uno 'mira, este es tu papel; esto es lo vas a decir'", mencionó a People en Español. "La música es muy diferente, me expreso como quiero".

"Soy un artista independiente; entonces, por el momento, no tengo nadie que me diga 'haz esto o debes tener una canción así o esa idea no me gusta'. Para mí todo viene de lo que me inspira; entonces, me puedo expresar muy libremente y eso me encanta", continuó. "Me di cuenta muy joven, a los 13 años, cuando empecé a conectar con la música y era más una forma de expresarse, de transformarlo en energía porque, la verdad, siempre he sido un ser muy emocional y muy conectado, justamente a la energía, a los sentimientos, y la música me dio un vehículo para transformar eso y transmitir lo que quería expresar. Considero mi vida muy espiritual. Mi música está influenciada siempre por esa energía".

Mateo Arias, nombre real del cantante, nació en Estados Unidos, aunque sus padres son colombianos; por ello, en el álbum Luna, que está preparando actualmente, quiere impregnar sus raíces y los conocimientos que tiene de música latina, y los géneros diversos, para ofrecer una propuesta auténtica. "En este proyecto de Luna es hacer canciones o toda en inglés o toda en español", mencionó.

"Mis raíces colombianas me importan demasiado. Amo Colombia, el país, me encanta tener raíces colombianas. Entonces, siempre quise mantener el español, siempre me importó seguir haciendo lo más auténtico que puedo hacer porque no nací en Colombia, nunca he vivido ahí o pasado más de un mes en el país, pero mi familia entera es colombiana. Crecí con amigos tíos, he estado rodeado de gente colombiana en Atlanta, Estados Unidos", relató. "Hago una mezcla entre las cosas que me gustan, porque escucho cualquier ritmo o género. Todo conecta. Lo más importante para mí música es que se sienta genuina, auténtica, y eso es lo que siempre trato de lograr. También intento cosas nuevas y busco nuevos caminos".

De esta producción musical se desprende el tema titulado "In the essence" que es totalmente en inglés. "Es el primer sencillo de Luna, disco que voy a sacar este 2023. La he tenido desde hace varios meses, quizá más, la he estado trabajando. Es una canción para mí muy importante del proyecto", explicó. "Desde el principio sabía lo que quería, tenía la intención más clara. Tomé la decisión de hacer una canción en inglés inspirada en reguetón".