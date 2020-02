El Billboard Latín Music Week, ha sido renovado e incluso cambió su nombre por el LatinFest+ y para celebrar esta renovación y los primeros 30 años de su creación, tendrá un importante cártel de estrellas, no solo en el plano musical, también en las diversas conferencias y paneles que se ofrecerán del 20 al 23 de abril en Las Vegas, Nevada.

Como parte de las celebridades que asistirán a este magno evento se encuentran el colombiano Carlos Vives y Anuel AA; el primero, quien cuenta con 25 años de carrera, dará a conocer una mirada exclusiva de su nueva gira y presentará algunos detrás de cámaras del proceso para realizar su más reciente material discográfico. Por su parte, el puertorriqueño Anuel AA ha confirmado su participación en el panel titulado Viva Live Winterson Anuel; además, dará a conocer detalles de su nuevo disco. Ambos cantantes ofrecerán presentaciones donde interpretarán sus grandes éxitos; así como sus nuevos temas; según informó la organización.

Image zoom

RELACIONADO: Carlos Vives le cumplió el sueño a un fan muy especial

Como parte del programa de mesas de discusión, se contará con el popular panel On the Rise, cuyo tema en esta edición será “The New Generation of Urban Men and Women” (“La nueva generación urbana de hombres y mujeres”). En este, los asistentes serán testigos de las exposiciones ofrecidas por Natanael Cano, Cazzu, Jhay Cortez, Lunay, Mariah, Sech, Myke Towers y Manuel Turizo, quienes llevarán a cabo una conversación íntima sobre los hombres y mujeres que actualmente empujan los límites en los estilos musicales Urban y Trap.

Image zoom

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Además, habrá paneles dedicados a una sola figura de la música tales como, J Balvin con la ponencia titulada “La vida de Balvin” (“Life of Balvin”); Rosalía en la discusión que lleva por nombre “Superstar Q&A with Rosalía”; Ozuna en la conversación “Detrás de escena con Ozuna” (“Behind the Scenes with Ozuna”) y Los Tigres del Norte en la mesa conocida como “Los Tigres del Norte – The Making of ‘Live at Folsom Prison’: Blending Artistry”.

El LatinFest+ promete estas y otras sorpresas.