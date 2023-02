De cirujana y activista a cantante, Tania Medina debuta en la música Tania Medina sigue rompiendo paradigmas y ahora se diversifica al debutar como cantante con un tema busca el amor propio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Tania Medina es reconocida a nivel profesional por su trabajo como cirujana plástica, también se ha convertido en una activista preocupada por ayudar a otros; así, hace unos años comenzó una campaña para apoyar en la lucha contra el cáncer de mama que lleva por título "Tocarte las mamas es vida". Posteriormente, desarrolló otra iniciativa "Graciatón"; el cual, busca expandir energía positiva y solidaridad entre los individuos. Ahora, está doctora sorprende al desarrollarse en un rubro completamente diferente y debuta como cantante. "Hace dos años tuve ese sueño. Mi mamá también canta. Desde pequeña siempre me gustaba cantar", reveló Medina a People en Español. "Hace dos años dije 'me gustaría cantar; pero no una canción sin sentido, sino una que llevará un mensaje real y que pudiera apoyar'. De hace dos años para acá se está trabajando la idea y surgió el momento, se alineó el universo y aquí estamos con 'Enamórate de ti'". Este sencillo realizado en bachata-pop fue escrito junto a Nicolás Tovar y realizado en colaboración con Mark B, y busca dar un mensaje de amor propio. "Es parte de llevar un mensaje a las mujeres y hombres en el mundo. La canción se llama 'Enamórate de ti' y habla mucho de que debemos dejar de escuchar las voces externas y enfocarnos en nosotros mismos. Como parte de ese mensaje me liberé", explicó. "Entiendo que tengo un talento en este ámbito y quería mostrar mi talento. ¿Por qué no atreverse también? Es parte de tener una autoestima baja, de querer escuchar las voces externas. Entonces, me pareció lindo llevar un mensaje de una manera diferente hacia todas las personas que me pueden escuchar, seguir. Y que más pegajoso y que entre al corazón que una canción". Tania Medina, las mujeres mas poderosas Credit: Larry Marano/REX/Shutterstock SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La altruista confesó que este tema la ayudó en su crecimiento personal y, por ello, busca que a otras personas también pueda darles herramientas para amarse. "Me siento muy identificada con la canción, me la estoy cantando a mí. Muchas veces nosotras dejamos de vivir, de hacer cosas por quizá escucháramos las cosas externas", expresó. "Debemos aprender a que la luz debe salir de nuestro interior, de nuestro corazón", Tania Medina Tania Medina Credit: Juan Lugo "A veces, nos sentimos mutiladas emocionalmente por nuestras parejas, nuestros familiares, amigos, por todo el mundo y no queremos expresarnos, hacer escuchar nuestra voz. Creemos que las redes sociales lo son todo, que si no tenemos mil likes no estamos en la moda y no somos queridas, no es así", advirtió. "Debemos aprender a que la luz debe salir de nuestro interior, de nuestro corazón. La felicidad no viene de afuera, la felicidad viene de nosotros y luego la podemos compartir externamente, pero siempre debe estar en nuestro corazón". Tania Medina hace una reflexión final. "Nunca había escuchado un tema que se refiriera a yo amarme a mí de esta manera. Esta canción es de mi corazón hacia tu corazón. Que tú lo puedes lograr por ti para ti. No por las voces externas", mencionó. "Puedes ser feliz plenamente creyendo en ti. El primer paso para creer en ti y ser feliz es enamorarme de ti", continuó. "Porque si no te amas con tus virtudes y defectos, porque no somos perfectos, entonces, es imposible ser feliz".

