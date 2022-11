St. Pedro se arriesga con una propuesta navideña diferente Con el fin de mostrar sus dotes artísticas, St. Pedro lanza una propuesta innovadora para esta Navidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras participar en el reality de canto La Voz, St. Pedro inició una carrera importante en el mundo de la música y si bien, su estilo ha sido más rockero y underground de su natal Islas Canarias; ahora toma un riesgo al presentar su EP navideño con el que, además de cumplir un sueño, logra mostrar sus dotes vocales. "Las navidades siempre han sido especiales para mí porque en mi casa se celebraban de una forma muy cálida, recuerdo ahora, que hace tiempo ya no las vivo como cuando era niño", confesó a People en Español. La producción St. Pedro Christmas Special tiene cinco covers y dos canciones inéditas "25" y "Otra Navidad" que "escribí específicamente para este proyecto" y con el que buscar llegar a todas las generaciones con la mezcla de ritmos y épocas. "Se me presenta como una oportunidad de poderme mostrar vocalmente; que es algo que en las canciones que veía haciendo, he estado como más comedido. Aquí estoy realmente mostrando más rango", explicó. "Y musicalmente también te da más libertad porque al enmarcarse todo en el rango de Christmas, se acepta una variedad mucho más grande de estilos. De hecho, este EP es una experiencia musical que va desde el pop de los 80 con la versión de Wham del 84 de "Last Christmas", hasta el Caribe con reggae, una salsa, un bolero y hay una influencia muy fuerte de R&B y Gospel a lo largo de todo mi performance". St. Pedro Credit: Griz/Interscope SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pedro Hernández, nombre real del cantante, se considera "un artista" que "canto, escribo canciones, hago música y produzco" y desde muy temprana edad descubrió su amor por la música. "Desde los dos o tres años mi madre ya estaba buscando razones para sacarme de casa y que hiciera ruido en otro lado porque estaba constantemente golpeando cosas, buscando sonidos", relató. St. Pedro Credit: Griz/Interscope "Desde muy pequeño estoy en academias de piano y batería. Cuando fui creciendo y fui teniendo más claro de que, realmente, quería hacer música entré al conservatorio", continuó. "Hice seis años de percusión clásica. Luego hice mi grupo de rock a los 14 años". "El enemigo está dentro uno realmente, lo que no te deja avanzar. Las inseguridades, inhibiciones, autocensura, el ego", St. Pedro Ahora, está dedicado a promocionar St. Pedro Christmas Special, el cual ya está disponible en todas las plataformas musicales y de video. Y el próximo año arrancará con nuevos proyectos. "En lo que más creo que se diferencia es que puse lo que soy ahí", comentó. "Al final eso es lo más honesto que uno puede dar. Rehice las canciones por completo. No pensé en ningún estilo, más allá. En una canción me influencié del más grande, que es Luis Miguel, es un bolero". St. Pedro seguirá luchando por lograr un lugar preponderante en la música. "El enemigo está dentro uno realmente, lo que no te deja avanzar. Las inseguridades, inhibiciones, autocensura, el ego", concluyó.

