Silvestre Dangond, Sará y más estrenos musicales de la semana ¡Bienvenidos a los estrenos musicales de esta semana! Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: Cortesía Desde pop y funk hasta reggaetón y temas románticos, las canciones de estos artistas seguramente romperán récords y se apoderarán de los charts gracias a su talento. "Estamos jodidos", Silvestre Dangond El cantante Silvestre Dangond estrena nuevo video musical de la canción 'Estamos jodidos' parte de su muy aclamado álbum Las locuras mías. Grabado a la distancia en Bucaramanga y Valledupar, entre diciembre y enero, el nuevo video de 'Estamos jodidos' relata la historia de la expectativa antes del encuentro de dos amantes. Aunque Yenifer y Silvestre estuvieron en lugares separados durante el rodaje debido a la pandemia, esto no impidió que el resultado estuviera lleno de química y la firma alegre que el urumitero imprime a sus trabajos. La cantante Sará quiere que todas las mujeres se empoderen y sientan confianza en ellas mismas. Y, por esta razón, la cantante lanzó "Candela", su segundo sencillo del 2021. "No es necesario estar con un novio o con tus amigos. A veces, puedes disfrutar la vida contigo misma y el sentimiento es increíble. Candela nació en una época en donde me sentía muy débil físicamente y estando en el estudio todo mejoró, me curé. La canción me sacó de un hoyo", expresó la cantante venezolana-americana. "Voodoo", Noreh El joven cantautor venezolano Noreh presenta "Voodoo" como un próximo escalón en su música. El audiovisual del sencillo se rodó en la ciudad de Caracas, bajo la dirección de Anthony Millan. Presentando una narrativa "extraña" donde se busca mostrarle al público a donde te llevan los recuerdos de una relación tóxica o dañina llena de ansiedad, irrespeto, manipulación. Transmitiendo en cada detalle ese nudo en la garganta que genera vivir este tipo de relaciones, sin duda alguna es un video en el que hay que analizar cada momento de la historia. "Enigma", Polimá Westcoast Polimá Westcoast, uno de los artistas más importantes del trap, presenta su esperado single y video "Enigma", un agradecimiento al cielo, por todo. "La canción la escribí una noche de luna llena, en un momento de mi vida donde me estaba reencontrando con mi yo del pasado". "Al revés", Adriana Torrón Adriana Torrón estrena "Al revés" de la mano del intérprete peruano, Pascal. En el video, filmado en Miami bajo la dirección de José Ortellado, la artista dominicana narra la historia de unos amigos que de tanto pasar tiempo juntos, se van enamorando al encontrar que comparten muchas cosas en común. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Recio", Carin León Carin León estrena "Recio", un tema que narra la vida de una persona que va "recio" por la vida con lujos y excesos, alguien que habla claro y se enfrente a la vida a su manera. El video fue grabado en Hermosillo, Sonora, bajo la dirección de Yerick Johnson.

